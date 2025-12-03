Αποθέωση Ρούμπεν Πέρεθ στη Λεωφόρο

Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού χειροκρότησαν θερμά τον Ισπανό μέσο κατά την είσοδο του στον αγώνα με τη φανέλα της Κηφισιάς.

Τέσσερα χρόνια με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, από το καλοκαιρι του 2021 μέχριο τον περασμένο Ιούλιο, δεν ήταν και λίγα.

Για τον Ρούμπερ Πέρεθ ο λόγος ο οποίος το απόγευμα της Τετάρτης 3/12, πάτησε το χορτάρι της Λεωφόρου, αυτή τη φορά ως ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς.

Ο Ισπανός μέσος στο 60’ λεπτό της αναμέτρησης για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson με την ομάδα των βορείων προαστίων, πέρασε αλλαγή στη θέση του Αμανί και γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του Παναθηναϊκού που τον χειροκρότησαν θερμά αναγνωρίζοντας έτσι, την προσφορά του στην ομάδα.