Νιουκάστλ και Τότεναμ συναντήθηκαν για την 14η αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος με τους «Πετεινούς» να καταφέρνουν να αποσπάσουν την ισοπαλία στο 90+5'.

Η Τότεναμ, έμεινε για 4ι παιχνίδι στην Premier League χωρίς νίκη, αλλά κατάφερε να σώσει τα χειρότερα εναντίον της Νιούκαστλ, παίρνοντας τον βαθμό της ισοπαλίας στο τέλος.

Ο αγώνας

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε με την κατοχή να είναι υπέρ της Νιούκαστλ, η οποία δοκίμασε περισσότερα σουτ από την Τότεναμ, όμως οι Πετεινοί είχαν την μεγάλη ευκαιρία, την οποία δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν και πήγαν στην ανάπαυλα με το 0-0.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο οι «Ανθρακωρύχοι» βρήκαν τις λύσεις να σπάσουν τις γραμμές της Τότεναμ και στο 71', βρήκαν δίχτυα με τον Γκιμαράες, ο οποίος με σουτ εκτός περιοχής νίκησε τον Βικάριο.

Οι Πετεινοί ωστόσο βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης επτά λεπτά αργότερα, όταν ο Ρομέρο πήρε την ασίστ του Κοντούς για το 1-1.

Όμως η Νιούκαστλ στο 86', με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γκόρντον κατάφερε να πάρει ξανά το προβάδισμα, αλλά ο Ρομέρο χτύπησε εκ νέου και έκανε το 2-2 στο 90+5'.