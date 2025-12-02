Στην αποστολή της Εθνικής Νιγηρίας ο Ντέσερς - Χάνει το ματς με ΠΑΟΚ στην Τούμπα

Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού κλήθηκε στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του για το Copa Africa. To διάστημα που θα απουσιάσει.

Ο Σίριλ Ντέσερς επέστρεψε στην αγωνιστική δράση για τον Παναθηναϊκό, καταγράφοντας τετράλεπτη συμμετοχή στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, όμως ο 30χρονος επιθετικός, σύντομα θα απουσιάσει ξανά από τις υποχρεώσεις του Τριφυλλιού.

Ο Ντέσερς κλήθηκε στην Εθνική Νιγηρίας ενόψει του Copa Africa και στις 15/12 θα πρέπει να ενσωματωθεί στην αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της πατρίδας του, για τη διοργάνωση που θα διεξαχθεί στο Μαρόκο.

Έτσι, ο Ντέσερς θα χάσει σίγουρα το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στις 20 Δεκεμβρίου, αλλά και ένα ματς τον Ιανουάριο, ενώ περαιτέρω απουσία του θα κριθεί από την πορεία της Νιγηρίας στο Copa Africa.

Οι «Σούπερ Αετοί» έχουν τοποθετηθεί στο Group C, όπου θα αντιμετωπίσουν την Τανζανία στις 23/12, την Τυνησία στις 27/12 και την Ουγκάντα στις 30/12.

To Kύπελλο Εθνών Αφρικής, είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 18 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 18 Ιανουαρίου.