Δεν αποσύρεται ο Ράμος, μιλάει με την Ιντερ Μαϊάμι

Ελεύθερος μετά τη λήξη του συμβολαίου του με τη Σεβίλλη τον Ιούνιο του 2024, ο 39χρονος Σέρχιο Ράμος μίλησε με πολλές ομάδες και τελικά αποφάσισε να κάνει την έκπληξη και να συνεχίσει, από τον περασμένο Φεβρουάριο την καριέρα του στο Μεξικό.

Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός, φορώντας τη φανέλα με το Νο 93, έχει κάνει καλές εμφανίσεις με τη νέα του ομάδα, έχοντας 23 συμμετοχές, όλες στη βασική ενδεκάδα της Μοντερέι. Η διοίκηση του συλλόγου έχει μείνει ικανοποιημένη από τις εμφανίσεις του βετεράνου στόπερ και αποφάσισε να τού προσφέρει νέο συμβόλαιο, καθώς το τωρινό λήγει στις 31 Δεκεμβρίου.



Σύμφωνα πάντως με την αθλητική εφημερίδα της Μαδρίτης «Marca» ο βετεράνος σταρ απάντησε αρνητικά στην πρόταση της Μοντερέι, καθώς έχει αποφασίσει να φύγει από το Μεξικό και να επιστρέψει τον Ιανουάριο στην Ισπανία για να είναι κοντά στην οικογένεια του. Το σχετικό ρεπορτάζ υποστηρίζει πως δεν σκέφτεται ν' αποσυρθεί από τα γήπεδα και είναι σ' επαφές με την Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι για να συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ.