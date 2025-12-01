Σιμεόνε: «Θα ήθελα στο μέλλον ν' αναλάβω την Ιντερ»

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε έχει συνδέσει την προπονητική καριέρα του με την Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της από το καλοκαίρι του 2011 και έχει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2027.

Ο διάσημος Αργεντινός κόουτς μίλησε σε ραδιοφωνικό σταθμό του Μιλάνου και δεν έκρυψε πως θα ήθελε στο μέλλον να καθίσει στον πάγκο της Ίντερ, με την οποία αγωνίστηκε ως παίκτης από το 1997 μέχρι το 1999:

«Δεν θα μείνω για να πάρω σύνταξη στην Ατλέτικο. Χρωστώ στην ομάδα αυτή τα πάντα, αλλά κάποια στιγμή θα χωρίσουν οι δρόμοι μας. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πραγματικά θα ήθελα στο μέλλον ν' αναλάβω την Ίντερ. Έχω πολλούς φίλους στο Μιλάνο και θα ήθελα να δουλέψω στην Ιταλία», αποκάλυψε σχετικά ο «Τσόλο».