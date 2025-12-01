ΠΑΟΚ Β: Το «επικό» σχόλιο του Κωττά στο γκολ του Μπάλντε (pic)

Μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ Β κόντρα στον ΠΑΣ (1-0) με «χρυσό» σκόρερ τον Μπάλντε και τον Δημήτρη Κωττά να παθαίνει... διάσειση αλλά να μην... ξεχνάει το γκολ του συμπαίκτη του.

Υπερπολύτιμο τρίποντο για τη δεύτερη ομάδα του Δικεφάλου, η οποία αγωνίστηκε με δέκα παίκτες για παραπάνω από 50 λεπτά μετά την αποβολή του Γιάννη Γκιτέρσου.

«Χρυσή» αλλαγή ο Μαχαμαντού Μπάλντε, ο οποίος ελάχιστα λεπτά μετά την είσοδό του βγήκε στην αντεπίθεση και σκόραρε με πλασέ, δίνοντας τη νίκη στον ΠΑΟΚ Β.

Στα «δυσάρεστα» του παιχνιδιού, η αναγκαστική αλλαγή του Δημήτρη Κωττά, ο οποίος υπέστη διάσειση, με την κατάστασή του πάντως να μην εμπνέει ανησυχία.

Ο Ισπανοσενεγαλέζος έκανε το... καθιερωμένο ποστ στο instagram μετά το γκολ του, με τον Έλληνα 20χρονο στόπερ να σχολιάζει με χιουμοριστικό τόνο «Μπορεί να μην θυμάμαι τίποτα από τον αγώνα, αλλά θυμάμαι το γκολ σου αδελφέ», δείχνοντας το εξαιρετικό κλίμα που υπάρχει στα «ασπρόμαυρα» αποδυτήρια.