Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Πήρε πέναλτι ο Τετέ - Ο Στρακόσια απέκρουσε την εκτέλεση του Σφιντέρσκι (vid) 30-11-2025 21:54 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΠΑΟ - ΑΕΚ ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 24ο λεπτό του ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ, ο Τετέ κέρδισε πέναλτι για τους «πράσινους» ύστερα από μαρκάρισμα του Πηλιού, ο Σφιντέρσκι ανέλαβε την εκτέλεση με τον Στρακόσια να απομακρύνει, διατηρώντας το προβάδισμα της «Ένωσης». Δείτε παρακάτω την φάση: Απανωτά μπαμ: Τι έκλεισε και τι διεκδικεί η νέα πλατφόρμα Αλαφούζου dailymedia.gr H FIFA απαγόρευσε την ωραιότερη φανέλα του Μουντιάλ! menshouse.gr Ο κίπερ και οι 4 της άμυνας: Οι 5 Έλληνες στα μετόπισθεν που ειναι πολύ πιθανό να ξεκινάει του χρόνου ο Νίστρουπ menshouse.gr Κουίζ ομιλείτε ελληνικά: Εάν τερματίσεις αυτό το τεστ αυξανόμενης δυσκολίας έχεις γνώσεις Μπαμπινιώτη menshouse.gr Γρήγορος, εγκεφαλικός, με τρομερό αμυντικό φίλτρο: Βλέπει στον γιο του Σισέ τον νέο ηγέτη της άμυνας menshouse.gr Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Σε σχέση με πασίγνωστο μοντέλο dailymedia.gr Ο… γκουρού των δημοσκόπων: Ο μοναδικός που βλέπει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη κάλπη instanews.gr Μη ανιχνεύσιμη από τους δημοσκόπους: Η περιοχή της Ελλάδας που βγάζει Καρυστιανού πρώτη και με διαφορά instanews.gr Πήρε πέναλτι ο Τετέ - Ο Στρακόσια απέκρουσε την εκτέλεση του Σφιντέρσκι (vid) SHARE