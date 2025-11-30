Πήρε πέναλτι ο Τετέ - Ο Στρακόσια απέκρουσε την εκτέλεση του Σφιντέρσκι (vid)

Στο 24ο λεπτό του ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ, ο Τετέ κέρδισε πέναλτι για τους «πράσινους» ύστερα από μαρκάρισμα του Πηλιού, ο Σφιντέρσκι ανέλαβε την εκτέλεση με τον Στρακόσια να απομακρύνει, διατηρώντας το προβάδισμα της «Ένωσης».

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