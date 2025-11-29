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«Χτυπάει» ξανά ο Λάμπρου για το 0-1 του Βόλου! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Βόλος ανοίγει το σκορ κόντρα στον ΟΦΗ με τον Λάζαρο Λάμπρου να σκοράρει κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Δείτε το γκολ:

«Χτυπάει» ξανά ο Λάμπρου για το 0-1 του Βόλου! (vid)