Σάλος στην Ολλανδία για το αισχρό bullying σε παίκτη της Στουτγκάρδης!

Καθολική αποδοκιμασία για την ενέργεια του μέσου της Go Ahead Eagles, Βίκτορ Εντβάρντσεν να ειρωνευτεί γενετική δυσπλασία του μέσου της Στουτγκάρδης, Άντζελο Στίλερ.

Την καθολική αποδοκιμασία ολόκληρου του ποδοσφαιρικού (και όχι μόνο) κόσμου έτυχε η απαράδεκτη ενέργεια του Βίκτορ Εντβάρντσεν να ειρωνευτεί μία δυσπλασία που έχει στο πρόσωπο του ο μέσος της Στουτγκάρδης, Άντζελο Στίλερ.

Μετά από μία μεταξύ τους μονομαχία στην αναμέτρηση για το Europa League, ο Δανός μέσος άρχισε να κάνει bullying με ειρωνικές χειρονομίες που αφορούσαν την δυσπλασία που έχει ο Γερμανός χαφ στο άνω χείλος και την μύτη του.

🚨🚨| Go Ahead Eagles striker Victor Edvardsen mocked Stuttgart’s Angelo Stiller with a derogatory nose gesture.



After the match, Edvardsen said it was an adrenaline reaction and confirmed he hadn’t apologized and wasn’t sure he would. 🤐



pic.twitter.com/1sp3BrIeT0 — CentreGoals. (@centregoals) November 28, 2025

Αμέσως μετά από αυτές τις χειρονομίες επήλθε γενική σύρραξη, με τον διαιτητή να... νίπτει τας χείρας τους και να δίνει προς γενική έκπληξη από μία κίτρινη κάρτα σε θύτη και θύμα!

Μετά από την μαζική κατακραυγή κυρίως από τα social media ο Δανός μέσος απολογήθηκε δημόσια, ενώ ο σύλλογος του τον τιμώρησε με πρόστιμο 500 ευρώ, τα οποία θα διατεθούν για φιλανθρωπικές δράσεις: "Θέλω να απολογηθώ δημόσια για την χθεσινή μου συμπεριφορά. Τα πράγματα που ειπώθηκαν και έγιναν μεταξύ μας δεν ανήκουν σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Μετά το παιχνίδι πήγα στα αποδυτήρια της Στουτγκάρδης και απολογήθηκα. Έχω έναν ρόλο ως υπόδειγμα στους άλλους και πρέπει να συμπεριφέρομαι ανάλογα", ήταν η τοποθέτηση του Δανού στα social media.