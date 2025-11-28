Σέρχιο Ράμος: Οδεύει προς αποχώρηση από τη Μοντερέι στο τέλος της χρονιάς

Το συμβόλαιο του Ισπανού στόπερ ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο και, σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα, ο Σέρχιο Ράμος έχει αποφασίσει να μην συνεχίσει τη συνεργασία του με τη Μοντερέι.

Ο Ράμος εντάχθηκε στον μεξικανικό σύλλογο στις αρχές του 2025, καταγράφοντας μέχρι σήμερα 31 συμμετοχές και 7 γκολ. Με το πρωτάθλημα να ολοκληρώνεται ταυτόχρονα με τη συμβολαιακή του διάρκεια, ο 38χρονος αμυντικός παραμένει αποφασισμένος να κλείσει τη θητεία του στην ομάδα κατακτώντας έναν τίτλο.

Σύμφωνα με το «El Chiringuito», ο πολύπειρος Ισπανός έχει πάρει την απόφαση να αποχωρήσει από τους «Ραγιάδος», χωρίς όμως να σκέφτεται την αποχώρηση από την ενεργό δράση, καθώς σχεδιάζει να συνεχίσει την καριέρα του σε νέο σύλλογο.

Παρά τα δημοσιεύματα, δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση. Άλλωστε, οι τελευταίες δημόσιες δηλώσεις του Ράμος, τον Οκτώβριο, ήταν θετικές προς τη Μοντερέι: «Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ. Η χώρα με έχει υποδεχθεί υπέροχα, ο σύλλογος έχει ένα πολύ ενδιαφέρον πλάνο και ελπίζω φέτος να πάνε όλα καλά. Τον Δεκέμβριο λήγει το συμβόλαιό μου, αλλά ιδανικά θα ήθελα να συνεχίσουμε, γιατί νιώθουμε πολύ άνετα».

Ο πρόεδρος της Μοντερέι, Χοσέ Αντόνιο Νοριέγα, τοποθετήθηκε πρόσφατα για το ζήτημα της ανανέωσης, λέγοντας: «Κατανοώ την αγωνία του κόσμου, όμως αυτή τη στιγμή θέλουμε να μείνουμε προσηλωμένοι στις υποχρεώσεις μας στο γήπεδο. Φυσικά υπάρχουν συζητήσεις, όπως είναι φυσιολογικό, αλλά…» (η δήλωσή του διακόπηκε, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω διευκρίνιση).