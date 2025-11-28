Υποψήφιος για τον πάγκο της Λιντς ο Ποστέκογλου

Η απογοητευτική πορεία της Λιντς, αναμένεται να φέρει εξελίξεις με τον Ντάνιελ Φάρκε να βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «TalkSport», οι ιθύνοντες της Λιντς έχουν ξεκινήσει την προεργασία για την εξεύρεση του αντικαταστάτη του Γερμανού προπονητή, με δύο ονόματα να ξεχωρίζουν.

Όπως αναφέρουν οι Άγγλοι, ψηλά στην λίστα των διοικούντων της Λιντς, βρίσκονται τα ονόματα του Άγγελου Ποστέκογλου, αλλά και του πρώην προπονητή της Σέλτικ, Μπρένταν Ρότζερς.

Οι εξελίξεις αναμένεται να δρομολογηθούν σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος της Λιντς το Σάββατο, στην δύσκολη έξοδο που θα έχει στην έδρα της Μάντσεστερ Σίτι.