ΑΕΚ: Η εθνική Αλβανίας κοιτάζει… Πήλιο

Πολύ πιθανό είναι το ενδεχόμενο η εθνική Αλβανίας να καλέσει τον Σταύρο Πήλιο.

Η εθνική Αλβανίας εξετάζει εδώ και έναν χρόνο την περίπτωση του Σταύρου Πήλιου! Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα «LiveSport» ο μπακ της ΑΕΚ σύντομα ενδέχεται να λάβει κλήση από την εθνική Αλβανίας και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να την εκπροσωπήσει! Με την ομάδα του Στρακόσα να διεκδικεί τον Μάρτιο, μέσω των μπαράζ, ένα εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Αυτό είναι εφικτό να γίνει, καθώς οι γονείς του Πήλιου έχουν γεννηθεί στη Βόρειο Ήπειρο, ενώ ο ίδιος γεννήθηκε στη Ρόδο. Ο 24χρονος μπακ καλείται να πάρει την απόφαση και αν τελικά δεχτεί να γίνει διεθνής με την Αλβανία, θα μοιράζεται τη θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας με έναν πρώην παίκτη της ΑΕΚ, τον Μάριο Μιτάι.