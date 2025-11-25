Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Δύο γκολ σε επτά λεπτά και η Νάπολι «καθάρισε» την Καραμπάχ (vid) 25-11-2025 23:39 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ S.S.C. Napoli Qarabağ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 65' ο ΜακΤόμινεϊ και στο 72' ο Γιάνκοβιτς έδωσαν τη λύση στη Νάπολι που πήρε προβάδισμα με δύο γκολ κόντρα στην Καραμπάχ. Το 1-0 Το 2-0 Τα δεδομένα με Γιαννούλη - Λιβάι Γκαρσία και την έξυπνη βόμβα του Πάνου Κατσέρη της Λοριάν menshouse.gr Αιχμηρός όσο ποτέ: Το σκίτσο-μαχαιριά του Αρκά για το ΠΑΣΟΚ που προκάλεσε αντιδράσεις dailymedia.gr Βρες τον παίκτη από το παρατσούκλι: Μπορείς το 10/10 στο δύσκολο κουίζ που χάνουν και αθλητικογράφοι; menshouse.gr Με γκρίζα μαλλιά και γυαλιά πρεσβυωπίας: Η πρώτη φωτό του Νότη Σφακιανάκη ύστερα από χρόνια απουσίας (Pic) dailymedia.gr Aπλά υπέροχη: Χριστίνα Ορφανίδου, ευχαριστούμε… (Pics) instanews.gr Ούτε φούρνος, ούτε κλιματιστικό: Η συσκευή που φουσκώνει το λογαριασμό μας, καταναλώνει το ίδιο ρεύμα με 65 ψυγεία instanews.gr Για γερά στομάχια: Τι ρίσκο κρύβει το περίφημο «σύστημα των Χ» που πρότεινε σε κάθε Μουντιάλ ο Γιώργος Γεωργίου menshouse.gr Λέτε αυτός να αποδειχθεί η καλύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού; menshouse.gr Δύο γκολ σε επτά λεπτά και η Νάπολι «καθάρισε» την Καραμπάχ (vid) SHARE