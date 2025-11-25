Δύο γκολ σε επτά λεπτά και η Νάπολι «καθάρισε» την Καραμπάχ (vid)

Στο 65' ο ΜακΤόμινεϊ και στο 72' ο Γιάνκοβιτς έδωσαν τη λύση στη Νάπολι που πήρε προβάδισμα με δύο γκολ κόντρα στην Καραμπάχ.

Το 1-0 Το 2-0