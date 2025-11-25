Όσκαρ Γκαρθία: «Ο Ολυμπιακός στο 'Γ. Καραϊσκάκης' μπορεί να ανατρέψει τα πάντα απέναντι στη Ρεάλ»

Ο Όσκαρ Γκαρθία, με σύντομο αλλά έντονο πέρασμα από τον πάγκο του Ολυμπιακού, μίλησε στην AS για τη δυναμική των «ερυθρόλευκων» ενόψει της μάχης με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο Ισπανός τεχνικός ανέλυσε την ιδιαίτερη σχέση της ομάδας με τον κόσμο της, την ποδοσφαιρική της φιλοσοφία και το ύφος παιχνιδιού του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, εξηγώντας γιατί μια ενδεχόμενη νίκη επί της «βασίλισσας» θα είχε αξία… ευρωπαϊκού τίτλου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ισπανού προπονητή:



-Τι θυμάστε περισσότερο στον Ολυμπιακό και τι κάνει τον σύλλογο ξεχωριστό;



«Τους αγώνες στο "Καραϊσκάκης". Ο κόσμος δημιουργεί τεράστια πίεση. Είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα, από τις πιο δημοφιλείς. Κυρίως αυτό θυμάμαι: τα παιχνίδια που παίζαμε στην έδρα μας, η ατμόσφαιρα ήταν απίστευτη, πραγματικά ξεχωριστή».



-Πώς θα περιγράφατε την ποδοσφαιρική κουλτούρα του Ολυμπιακού και τους φιλάθλους του;



«Η κουλτούρα του είναι η νίκη. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα στην Ελλάδα. Εκεί μετράει μόνο η νίκη. Δεν είναι ότι υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ή διαφορετική φιλοσοφία ως προς το προφίλ προπονητή ή το στυλ παιχνιδιού. Όχι. Είναι μια ομάδα συνηθισμένη να κερδίζει. Εκεί, μόνο η νίκη έχει αξία».



-Τι διαφορές παρατηρήσατε ανάμεσα στο να προπονείτε στην Ελλάδα και σε άλλα πρωταθλήματα όπου εργαστήκατε;



«Κάθε χώρα είναι διαφορετική. Δεν είναι το ίδιο να προπονείς στην Αυστρία, στην Ελλάδα ή στην Αγγλία. Κάθε χώρα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Ο Ολυμπιακός είναι σύλλογος με μεγάλη παράδοση στο να έχει πολλούς ξένους παίκτες. Η πίεση είναι πολύ υψηλή, γιατί οι φίλαθλοι είναι θερμοί και ζουν κάθε παιχνίδι. Όπως είπα και πριν: όταν κερδίζεις όλα είναι υπέροχα, όταν χάνεις… όχι».



-Τι ρόλο παίζει το «Καραϊσκάκης» στην απόδοση της ομάδας, ειδικά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια;



«Είναι ο δωδέκατος παίκτης της, και το εννοώ κυριολεκτικά. Δεν έχει σημασία ο αντίπαλος. Αλλά τώρα, στο Champions League και απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, η ένταση θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Έχουν ήδη ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, το Conference League, και μία νίκη επί της Ρεάλ θα ήταν σχεδόν σαν να κέρδιζαν κι άλλο τίτλο».



-Τι είδους παιχνίδι φαντάζεστε ότι θα επιχειρήσει να κάνει ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεάλ;



«Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ ίσως να είναι διαφορετικό από άλλους προπονητές. Δουλεύει χρόνια με αρκετούς παίκτες αυτής της ομάδας, τους γνωρίζει καλά. Ο Μεντιλίμπαρ είναι ο ίδιος με αυτόν που είχαμε δει στην Ισπανία: θα προσπαθήσει να πιέσει ψηλά. Δεν μπορώ να φανταστώ ομάδα του να κλείνεται πίσω και να περιμένει μια αντεπίθεση. Θα είναι επιθετικός, τολμηρός, όπως πάντα ήταν».



-Η περίοδος του Τσάμπι Αλόνσο δεν έχει ξεκινήσει ιδανικά. Δεν ξέρω αν μπορεί να χαρακτηριστεί «κρίση», αλλά η κατάσταση στη Ρεάλ είναι έντονη. Ποια είναι η δική σας αξιολόγηση;



«Είναι δύσκολο να αξιολογείς οποιονδήποτε σύλλογο χωρίς να είσαι μέσα και χωρίς πλήρη ενημέρωση. Στη Ρεάλ, στη Μπαρτσελόνα ή σε κάθε μεγάλη ομάδα, αυτά τα σκαμπανεβάσματα είναι φυσιολογικά: πριν δύο-τρεις εβδομάδες, μετά το Κλάσικο, όλοι επαινούσαν ό,τι έκανε ο Τσάμπι. Τώρα, επειδή τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο καλά, αμφισβητείται. Πάντα αυτός που βρίσκεται σε αμφισβήτηση είναι ο προπονητής. Οι προπονητές των μεγάλων ομάδων πρέπει να το συνηθίζουν. Να συνεχίζουν με το πλάνο τους, και στο τέλος της σεζόν θα γίνει συνολική αξιολόγηση».



-Μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση με αυτούς τους παίκτες;



«Όπως είπα πριν, πριν από τρεις εβδομάδες όλα φαίνονταν θετικά. Είναι φυσιολογικό τέτοιοι σύλλογοι να δημιουργούν πολλές απόψεις. Οι περισσότερες φορές όλα εξαρτώνται από τα αποτελέσματα. Μετά το Κλάσικο λέγαμε ότι όλοι είναι ενωμένοι. Ύστερα συνέβη το περιστατικό με τον Βινίσιους, ήρθαν αρνητικά αποτελέσματα και τώρα μοιάζει σαν ό,τι έγινε πριν να μην έχει αξία. Στον σύλλογο πρέπει να ξέρουν να το διαχειριστούν: υπάρχουν δύσκολες εβδομάδες όταν δεν κερδίζεις. Ούτε πριν ήταν «υπερομάδα» επειδή ο Τσάβι μόλις είχε αναλάβει, ούτε τώρα είναι καταστροφή. Η λύση βρίσκεται στην ισορροπία».



-Είναι η Ρεάλ η πιο δύσκολη ομάδα για να προπονήσει κανείς;



«Όλες οι μεγάλες ομάδες είναι δύσκολες. Έχεις στη διάθεσή σου σπουδαίους παίκτες, ο καθένας με τον χαρακτήρα και το εγώ του. Τα τελευταία χρόνια ίσως έχει γίνει πιο δύσκολη η διαχείριση του ψυχολογικού και νοητικού κομματιού της ομάδας, της διαχείρισης προσωπικοτήτων, παρά τα τακτικά ζητήματα».



-Το όνομά σας ακούστηκε συχνά τον τελευταίο μήνα για κάποιες ομάδες. Τι ισχύει;



«Υπήρξαν ομάδες που έδειξαν ενδιαφέρον, αλλά βρίσκομαι σε μια φάση στην καριέρα μου όπου θέλω να είμαι πιο αναλυτικός. Θέλω να σκεφτώ πιο σωστά το επόμενο βήμα. Δεν θέλω να δεχτώ οποιαδήποτε πρόταση· θέλω να είμαι απόλυτα σίγουρος για το τι θέλω να κάνω, πού και πώς. Φυσικά, έχω τεράστια διάθεση να δουλέψω, νιώθω την ίδια δίψα με την πρώτη μέρα που αποφάσισα να γίνω προπονητής. Είναι δύσκολο να προβλέψω το επόμενο βήμα, αλλά είμαι σίγουρος πως δεν θα αργήσει να έρθει».

