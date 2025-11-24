Άρσεναλ: Ανοικτή σε προτάσεις για τον Μαρτινέλι και τον Γουάιτ

Ανοιχτή σε προτάσεις για τους Γκάμπριελ Μαρτινέλι και Μπεν Γουάιτ είναι η Άρσεναλ ενόψει της επόμενης μεταγραφικής περιόδου.

Η διοίκηση της Άρσεναλ, μετά από εισήγηση του Μίκελ Αρτέτα, έχει αποφασίσει να παραχωρήσει τον Ιανουάριο ή το επόμενο καλοκαίρι κάποιους παίκτες για να «ελαφρύνει» το ρόστερ, αλλά και για να χρηματοδοτήσει την ενίσχυση της ομάδας με νέους παίκτες, όπως σχετικά αναφέρει η εφημερίδα «Mirror».

Στη λίστα αυτή είναι και τ' όνομα του Γκάμπριελ Μαρτινέλι, ο οποίος έχει προτάσεις από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, ενώ η ομάδα του Λονδίνου έχει αποφασίσει να παραχωρήσει και τον Μπεν Γουάιτ, ο οποίος έχει χάσει την εμπιστοσύνη του Αρτέτα και τη θέση του στην ενδεκάδα των «κανονιέρηδων».