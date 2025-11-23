Gazzetta dello Sport: «Καρέτσας, Κωστούλας και Τζίμας στους κορυφαίους νέους παγκοσμίως»!

Η Gazzetta dello Sport δημοσίευσε μια λίστα με τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές παγκοσμίως κάτω των 21 ετών και σε αυτήν βρέθηκαν τρεις Έλληνες που έχουν ήδη κάνει αισθητή την παρουσία τους: οι Καρέτσας, Κωστούλας και Τζίμας.

Η νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου αναδεικνύεται ιδιαίτερα πλούσια σε ταλέντο. Η πορεία της Εθνικής Ελπίδων προς το Euro 2027 το αποδεικνύει, αφού αρκετοί νεαροί διεθνείς ξεχωρίζουν με τις εμφανίσεις τους.

Πολλοί από αυτούς έχουν ήδη πάρει χρόνο συμμετοχής σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ενώ άλλοι έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον σημαντικών συλλόγων. Στη λίστα των 80 καλύτερων παικτών που έχουν γεννηθεί μετά την 1/1/2005, η ιταλική εφημερίδα συμπεριέλαβε τρία ελληνικά ονόματα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας κατατάσσεται στην 52η θέση, ενώ οι Μπάμπης Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας, που αγωνίζονται στη Μπράιτον, βρίσκονται στην 63η και 64η θέση αντίστοιχα. Η παρουσία τους σε τέτοια θέση στη διεθνή αξιολόγηση αποδεικνύει τον θόρυβο που έχουν προκαλέσει με τις εμφανίσεις τους και το ενδιαφέρον που έχουν προσελκύσει.

Από τη λίστα λείπει ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος θα μπορούσε άνετα να βρίσκεται σε αυτό το «κλειστό κλαμπ» των κορυφαίων. Αν αγωνιστεί σύντομα σε ένα από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα —κάτι που θεωρείται πιθανό με βάση τα συνεχή δημοσιεύματα— είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα εμφανιστεί στις επόμενες κατατάξεις.

Απόλυτα αναμενόμενα, στην κορυφή βρίσκεται ο Λαμίν Γιαμάλ, ενώ ο Κενάν Γιλντίζ, τον οποίο είχε ξεπεράσει ο Μουζακίτης στη μάχη για το European Golden Boy Web, κατατάσσεται στη 10η θέση.