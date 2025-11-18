O Γιώργος Νταλάρας πήγε στο γήπεδο της Μπόκα Τζούνιορς και της έφερε... γούρι (pics)

O πασίγνωστος τραγουδοποιός επισκέφτηκε το ιστορικό «Μπομπονέρα» μαζί με την σύζυγό του, Άννα και όπως ανέφερε έφερε γούρι στη Μπόκα Τζούνιορς.

Ο Γιώργος Νταλάρας ταξίδεψε στην Αργεντινή μαζί με την σύζυγό του και δεν έχασε την ευκαιρία να επισκεφτεί το εμβληματικό γήπεδο της Μπόκα Τζούνιορς, τις ημέρες που οι «Σενέιζες» κατακτούσαν το πρωτάθλημα Αργεντινής.

Έτσι, ο Γιώργος Νταλάρας με ανάρτησή του στα social media, ανέφερε ότι έφερε γούρι στην Μπόκα Τζούνιορς, αναρτώντας και τα ανάλογα φωτογραφικά στιγμιότυπα από το «Μπομπονέρα».

«Στη Δημοκρατία της Μπόκα! Η φτωχική συνοικία στο λιμάνι από όπου ξεκίνησαν όλα. Στο θρυλικό γήπεδο της BOCA που πήραν και το πρωτάθλημα. Τους φέραμε γούρι», ανέφερε στο σχόλιό του ο Γιώργος Νταλάρας