ΠΑΟΚ: «Τελικός» για Κεντζιόρα και Πολωνία

Ώρα... τελικού για την Πολωνία του Τόμας Κεντζιόρα κόντρα στην Ολλανδία (14/11 21:45), με τον στόπερ του ΠΑΟΚ να διεκδικεί θέση βασικού.

Τα... ρέστα τους για την πρωτιά παίζουν οι Πολωνοί υποδεχόμενοι στη Βαρσοβία τους «Οράνιε», με τον Τόμας Κεντζιόρα να βρίσκεται σταθερά πλέον στις κλήσεις του Γιαν Ούρμπαν.

Ο «ασπρόμαυρος» κεντρικός αμυντικός διεκδικεί θέση βασικού μαζί με τους Κίβιορ και Ζιολκόφσκι, με τους Πολωνούς σε περίπτωση που δεν ηττηθούν να σφραγίζουν την πρόκριση (τουλάχιστον) στα μπαράζ.

Την προσεχή Δευτέρα (17/11 21:45) η Πολωνία θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την αδιάφορη Μάλτα, σε ένα σαφώς πιο βατό παιχνίδι, ενώ σε περίπτωση 2/2 νίκες δεν αποκλείεται να βρεθεί απευθείας στο επόμενο Μουντιάλ