Νίκες για Γαλλία και Αγγλία - «Βλέπει» Μουντιάλ η Αλβανία, έμεινε εκτός η Σερβία

Η Αγγλία νίκησε την Σερβία (1-0) και έκανε και την Αλβανία να χαμογελάσει η οποία πήρε τη νίκη από την Ανδόρα (0-1) και κλείδωσε τα playoff την στιγμή που η Γαλλία συνέτριψε την Ουκρανία με 4-0.

Οι αγώνες

Αγγλία - Σερβία 2-0

Η Αγγλία βρήκε το γκολ ώστε να ανοίξει το σκορ στο 28' με τον Σάκα και έκτοτε έψαχνε ένα δεύτερο γρήγορο τέρμα αλλά πήγε στην ανάπαυλα με το 1-0.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο οι Άγγλοι πάλεψαν για το 2-0, το οποίο ήρθε στο 90' με τον Έζε, με τα «Τρία Λιοντάρια» να παίρνουν τους τρεις βαθμούς.

Για την Σερβία, η οποία έμεινε εκτός Μουντιάλ, ο Ζίβκοβιτς ξεκίνησε στο βασικό σχήμα, ενώ χρόνο συμμετοχής και οι Γιόβιτς και Γκούριτς.

Γαλλία - Ουκρανία 4-0

Στο πρώτο μέρος η Γαλλία βομβάρδισε την αντίπαλη εστία με σουτ, όμως δεν μπορούσε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα και πήγε με το 0-0 στα αποδυτήρια.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο το γκολ ήρθε από τα πόδια του Μπαπέ, ο οποίος ευστόχησε από τα 11 βήματα και έκανε το 1-0 για τους Γάλλους.

Η Γαλλία βρήκε και δεύτερο γκολ με τον Ολίσε στο 78' και καθάρισε τον αγώνα και πήρε τους τρεις βαθμούς.

Στο 83' ο Κιλιάν Μπαπέ έκανε το 3-0 με ακόμη μια εκτέλεση πέναλτι, ενώ ο Εκιτίκε έγραψε το 4-0 στο 88'.

Ανδόρα - Αλβανία 0-1

Η Αλβανία είχε στο πρώτο ημίχρονο την κατοχή και τις ευκαιρίες, βρέθηκε κοντά στο γκολ σε 2 φάσεις όμως η μπάλα δεν της έκανε το χατίρι.

Μετά την ανάπαυλα ο αγώνας συνεχίστηκε στο ίδιο μοτίβο και στο 67' ο Ασλάνι έλυσε τον γόρδιο κάνοντας το 0-1.

Μολδαβία - Ιταλία 0-2

Με διάθεση να βρει από νωρίς γκολ ξεκίνησε η Ιταλία το παιχνίδι, κρατούσε την μπάλα συνεχώς στα πόδια της αλλά στην μια μεγάλη ευκαιρία που είχε ο τερματοφύλακας της Μολδαβίας κατάφερε να κρατήσει το μηδέν.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο η Ιταλία άργησε αλλά βρήκε τον γκολ με τον Μαντσίνι στο 88' και κατάφερε να πάρει το διπλό.