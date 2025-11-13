Νίκες για Γαλλία και Αγγλία - «Βλέπει» Μουντιάλ η Αλβανία, έμεινε εκτός η Σερβία

Οι αγώνες
Αγγλία - Σερβία 2-0
Η Αγγλία βρήκε το γκολ ώστε να ανοίξει το σκορ στο 28' με τον Σάκα και έκτοτε έψαχνε ένα δεύτερο γρήγορο τέρμα αλλά πήγε στην ανάπαυλα με το 1-0.
Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο οι Άγγλοι πάλεψαν για το 2-0, το οποίο ήρθε στο 90' με τον Έζε, με τα «Τρία Λιοντάρια» να παίρνουν τους τρεις βαθμούς.
Για την Σερβία, η οποία έμεινε εκτός Μουντιάλ, ο Ζίβκοβιτς ξεκίνησε στο βασικό σχήμα, ενώ χρόνο συμμετοχής και οι Γιόβιτς και Γκούριτς.
Γαλλία - Ουκρανία 4-0
Στο πρώτο μέρος η Γαλλία βομβάρδισε την αντίπαλη εστία με σουτ, όμως δεν μπορούσε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα και πήγε με το 0-0 στα αποδυτήρια.
Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο το γκολ ήρθε από τα πόδια του Μπαπέ, ο οποίος ευστόχησε από τα 11 βήματα και έκανε το 1-0 για τους Γάλλους.
Η Γαλλία βρήκε και δεύτερο γκολ με τον Ολίσε στο 78' και καθάρισε τον αγώνα και πήρε τους τρεις βαθμούς.
Στο 83' ο Κιλιάν Μπαπέ έκανε το 3-0 με ακόμη μια εκτέλεση πέναλτι, ενώ ο Εκιτίκε έγραψε το 4-0 στο 88'.
Ανδόρα - Αλβανία 0-1
Η Αλβανία είχε στο πρώτο ημίχρονο την κατοχή και τις ευκαιρίες, βρέθηκε κοντά στο γκολ σε 2 φάσεις όμως η μπάλα δεν της έκανε το χατίρι.
Μετά την ανάπαυλα ο αγώνας συνεχίστηκε στο ίδιο μοτίβο και στο 67' ο Ασλάνι έλυσε τον γόρδιο κάνοντας το 0-1.
Μολδαβία - Ιταλία 0-2
Με διάθεση να βρει από νωρίς γκολ ξεκίνησε η Ιταλία το παιχνίδι, κρατούσε την μπάλα συνεχώς στα πόδια της αλλά στην μια μεγάλη ευκαιρία που είχε ο τερματοφύλακας της Μολδαβίας κατάφερε να κρατήσει το μηδέν.
Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο η Ιταλία άργησε αλλά βρήκε τον γκολ με τον Μαντσίνι στο 88' και κατάφερε να πάρει το διπλό.