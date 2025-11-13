«Στο στόχαστρο της Ναντ ο Ελ Κααμπί»

Γαλλικές "σειρήνες" για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, με τους Μαροκινούς να υποστηρίζουν ότι βρίσκεται στο στόχαστρο της Ναντ.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα "lionsdelatlas" του Μαρόκου, o Αγιούμπ Ελ Κααμπί δεν έχει ανανεώσει ακόμα το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και θα μπορούσε να φύγει ακόμα και τον Γενάρη από το Λιμάνι, υπό τον φόβο να τον χάσουν οι Ερυθρόλευκοι ως ελεύθερο στο τέλος της σεζόν.

Σύμφωνα με τους συμπατριώτες του, "μία προσφορά περίπου 5 εκατ. ευρώ θα μπορούσε να είναι αρκετή για να πείσει την ομάδα του Πειραιά να τον αφήσει να φύγει".

Ακολούθως το δημοσίευμα σημειώνει ότι: "Σύμφωνα με αρκετές αξιόπιστες πηγές, η Ναντ παρακολουθεί στενά την περίπτωση του Μαροκινού επιθετικού. Τα "καναρίνια" που δυσκολεύονται φέτος στη Ligue 1, έχουν μεγάλο πρόβλημα στην επίθεση και φλερτάρουν επικίνδυνα με τον υποβιβασμού. Ως εκ τούτου έχουν θέσει ως προτεραιότητα την απόκτηση ενός φορ τον Γενάρη για την ενίσχυση της ομάδας του Λουίς Κάστρο. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται είναι και ο Ελ Κααμπί".

