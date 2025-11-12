Μπαρτσελόνα: Κοντά στην επιστροφή του ο Ραφίνια - Τα νεότερα για Πέδρι και Γιαμάλ

Η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στις προπονήσεις με τον Γιαμάλ να επιστρέφει από την Εθνική Ισπανίας και την επιστροφή του Ραφίνια να πλησιάζει.

Με αρκετές απουσίες διεξάγονται οι προπονήσεις των «Μπλαουγκράνα», καθώς εκτός των αρκετών διεθνών υπάρχουν και αρκετά προβλήματα τραυματισμών.

Στη Μπαρτσελόνα επικρατεί αισιοδοξία για τη διαθεσιμότητα του Ραφίνια ενόψει του αγώνα με την Μπιλμπάο στις 22 Νοεμβρίου, αλλά λιγότερη αισιοδοξία για τον Πέδρι, ο οποίος παραμένει στα «πιτς»

Παράλληλα, ο Γιαμάλ επέστρεψε στη Βαρκελώνη μετά από μία νέα διαφωνία μεταξύ της Εθνικής Ισπανίας και της Μπαρτσελόνα, με τον νεαρό μεσοεπιθετικό να υποβάλλεται την ίδια μέρα σε θεραπεία ραδιοσυχνότητας για ενοχλήσεις στη βουβωνική χώρα.