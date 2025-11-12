Συγκλονιστική εξομολόγηση Σούτσεκ: «Πέρασα δύο χρόνια κόλασης με την κατάθλιψη»

Ο Τόμας Σούτσεκ άνοιξε την καρδιά του και μίλησε ανοιχτά για τη μάχη που έδωσε με την κατάθλιψη, αποκαλύπτοντας πως πέρασε «δύο χρόνια κόλασης» μέσα σε σιωπή και φόβο.

Ο μέσος της Γουέστ Χαμ και της εθνικής Τσεχίας, μέσα από τη βιογραφία του με τίτλο «Suk», περιγράφει την μάχη που έδωσε απέναντι στο «τέρας» της ψυχικής ασθένειας.

«Ήταν δύο χρόνια φρίκης. Ντρεπόμουν να μιλήσω γι’ αυτό, ακόμα και στους γονείς μου. Δεν είχαν ιδέα τι συνέβαινε, μέχρι που αποφάσισα να γράψω την ιστορία μου. Έφτασα στο σημείο να σκεφτώ να σταματήσω το ποδόσφαιρο», εξομολογείται ο 30χρονος χαφ.

Στη συνέχεια περιγράφει με σκληρές εικόνες τη μάχη του: «Αϋπνία, κατάθλιψη, φόβος για το μέλλον. Στην αρχή ήταν κάτι ενοχλητικό, αλλά μετά έγινε αφόρητο. Έπαιζα χωρίς να έχω κοιμηθεί ούτε μία ώρα. Κάθε ματς ήταν μαρτύριο. Φοβόμουν την αποτυχία, τις αντιδράσεις, τα πάντα».

Με τη δημόσια εξομολόγησή του, ο Σούτσεκ θέλησε να στείλει ένα δυνατό μήνυμα: οι ψυχικές ασθένειες είναι εξίσου σοβαρές με τις σωματικές και χρειάζονται στήριξη, κατανόηση και έγκαιρη βοήθεια.