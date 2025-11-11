Προλαβαίνουν Ολυμπιακό, Τσουαμενί και Ρούντιγκερ στη Ρεάλ Μαδρίτης

Τσουαμενί και Ρούντιγκερ αναμένεται να επιστρέψουν στην δράση μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων και πιθανότητα θα προλάβουν το ματς της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ολυμπιακό.

Τσουμενί και Ρούντιγκερ βρίσκονται στο τελικό στάδιο της επιστροφής τους στην ενεργό δράση, μετά τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισαν.

Οι δύο ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση της αποθεραπείας τους και αναμένεται να επιστρέψουν στην αγωνιστική δράση μετά τη διακοπή για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων.

Στην Ισπανία τονίζουν ότι εφόσον πάνε όλα καλά τότε θα είναι διαθέσιμοι για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League κόντρα στον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (26/11).

Η «Βασίλισσα» αντιμετωπίζει νωρίτερα την Έλτσε για την 13η αγωνιστική της La Liga, την οποία πάντως δύσκολα θα προλάβουν οι Τσουμενί και Ρούντιγκερ όπως τονίζουν οι Ισπανοί.

➡️ Rüdiger y Tchouameni se acercan a su regreso a los terrenos de juego



🔜 Podrían hacerlo, si todo va bien , para el partido ante Olympiacos o Girona



