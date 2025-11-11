Ινιέστα: Στο μικροσκόπιο των αρχών του Περού για υπόθεση οικονομικής απάτης

Ο άλλοτε αστέρας της Μπαρτσελόνα και πρωταθλητής κόσμου με την Ισπανία, Αντρές Ινιέστα, βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας από την εισαγγελία του Περού, η οποία εξετάζει πιθανή εμπλοκή του σε υπόθεση «σοβαρής οικονομικής απάτης».

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Español, οι περουβιανές αρχές διερευνούν τη δραστηριότητα της εταιρείας Never Say Never (NSN) Barcelona, της οποίας ο Ινιέστα είναι συνιδιοκτήτης, καθώς και της θυγατρικής της NSN South America.



Οι δύο εταιρείες φέρονται να προκάλεσαν ζημίες άνω των 600.000 δολαρίων (περίπου 518.000 ευρώ) σε τοπικούς επιχειρηματίες που είχαν επενδύσει σε αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις οι οποίες τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν.



Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν ένας αγώνας βετεράνων μεταξύ Περού και Ισπανίας καθώς και ένα φεστιβάλ K-pop, τα οποία δεν υλοποιήθηκαν, παρά τις σημαντικές χρηματοδοτήσεις που είχαν συγκεντρωθεί. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι το όνομα και η φήμη του Ινιέστα χρησιμοποιήθηκαν ως «δόλωμα» για την προσέλκυση επενδυτών.

Η NSN South America, που ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2023, προχώρησε σε φιλόδοξα σχέδια ανάπτυξης στη Λατινική Αμερική, ωστόσο μόνο μία εκδήλωση, το Upa Upa Fest, πραγματοποιήθηκε, με την εταιρεία να καταλήγει σε πτώχευση τον Ιούνιο του 2024.

Η εισαγγελία του Περού επισημαίνει ότι η εταιρεία δεν έχει προσκομίσει οικονομικές καταστάσεις ούτε εξηγήσει τη χρήση των κεφαλαίων που έλαβε. Ο Ινιέστα, ο οποίος έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση, δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε δημόσια δήλωση σχετικά με την υπόθεση.



