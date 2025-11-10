Το διπλό… παράσημο του Πογέτ και η προπονητική επιστροφή στην Ευρώπη

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τον άλλοτε ομοσπονδιακό τεχνικό, τα λαμπερά…φεγγάρια στη Νότια Κορέα και την επόμενη μέρα.

Με το δεύτερο…παράσημο στην στολή του «φλερτάρει» ο Γκουστάβο Πογέτ στη Νότια Κορέα.

Ο άλλοτε ομοσπονδιακός τεχνικός και πρώην προπονητής της ΑΕΚ, έπειτα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος με την Τζεονμπούκ Χιουντάι Μότορς και τη φιέστα του Σαββάτου (8/11), κάνει focus στον τελικό Κυπέλλου που έρχεται (6/12) με δέλεαρ το νταμπλ!

Σημειωτέων πως η ομάδα του έκοψε πρώτη το νήμα με διαφορά 14 βαθμών (!) από τη δεύτερη της βαθμολογίας, με τον Ουρουγουανό κόουτς να αναλαμβάνει ένα κλαμπ που ήταν μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας το 2024 και συν τω χρόνω να σηκώνει την κούπα του πρωταθλήματος!

Κι ενώ η μετοχή του 57χρονου κόουτς στη χώρα της Ανατολικής Ασίας κυμαίνεται σε επίπεδα «limit up», ο ίδιος έχει πάντα στο μυαλό του την προπονητική επιστροφή στην Ευρώπη.

Αν μάλιστα γίνει αποδέκτης πρότασης από Ελλάδα μεριά για ένα ενδιαφέρον project, τότε ακόμα καλύτερα, δεδομένου πως η χώρα μας παραμένει πάντα στην καρδιά του, παρά τους πικρούς τίτλους τέλους της συνεργασίας του με την Εθνική ομάδα.

Στη Νότια Κορέα έπειτα κι από την διεξαγωγή του τελικού του Κυπέλλου, δεν θα υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα για τους επόμενους τρεις μήνες.

Χρονικό διάστημα που προσφέρει τη δυνατότητα στον Πογέτ να ψαχτεί και να…ιχνηλατήσει την προοπτική της επανόδου σε ευρωπαϊκό πάγκο κι έχοντας πάντα τις κεραίες του στραμμένες και προς τον ελληνικό ποδοσφαιρικό χάρτη.