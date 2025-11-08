«Ξεκόλλησε» από την… ουρά της βαθμολογίας η Γκλάντμπαχ

Δείχνει πώς έχει σφυγμό η Γκλάντμπαχ, η οποία επικράτησε εντός έδρας με 3-1 της Κολωνίας για την 10η αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος και πανηγύρισε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στην Bundesliga.

Η σεζόν έμοιαζε καταστροφική για τα «πουλάρια», όμως φαίνεται ότι τα πράγματα αλλάζουν. Μετά την τεσσάρα στην έδρα της Σαν Πάουλι, η Γκλάντμπαχ έβαλε τρία γκολ στην έδρα της απέναντι στην Κολωνία, φθάνοντας τους εννέα βαθμούς, που την έβγαλαν για πρώτη φορά από την επικίνδυνη ζώνη. Από την άλλη, η Κολωνία παραμένει ψηλότερα με 14 βαθμούς.

Ο Ταμπάκοβιτς έχασε πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, όμως οι γηπεδούχοι κατάφεραν εν τέλει να πάρουν το προβάδισμα πριν την ανάπαυλα, χάρη σε γκολ του Σάντερ.

Στο 61′ ο Ντικς ήταν εύστοχος από την άσπρη βούλα, διπλασιάζοντας τα τέρματα της Γκλάντμπαχ, ενώ ο Ταμπάκοβιτς έγραψε το 3-0 στο 64′. Το τελικό 3-1 διαμορφώθηκε με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Βάλντσμιντ, ο οποίος στο 90’+2′ πέτυχε το γκολ της τιμής για τους φιλοξενούμενους.