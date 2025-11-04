Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα και Ελλάδα: Το ελληνικό «άρωμα»… πίσω από τον εκλεκτό του Παναθηναϊκού

Η ποδοσφαιρική διαδρομή του 44χρονου Ισπανού τον έφερε στα ίδια αποδυτήρια με παίκτες που «παρέλασαν» απ΄τα ελληνικά γήπεδα. Το SDNA έχει τις λεπτομέρειες.

O εκλεκτός του Παναθηναϊκού για το ρόλο του (ξένου) τεχνικού διευθυντή ακούει στο όνομα, Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα.

Ο 44χρονος Ισπανός, νυν αθλητικός διευθυντής της Βαλένθια, με θητεία και στην Αλμερία, ετοιμάζεται να αφήσει το «Μεστάγια» και να προστεθεί σε επιτελικό ρόλο στο οργανόγραμμα του Τριφυλλιού.

Μπορεί να είναι ένα πρόσωπο…άφθαρτο στην ελληνική ποδοσφαιρική σκηνή, ωστόσο «σκαλίζοντας» τη διαδρομή του στα γήπεδα πέσαμε πάνω σε δύο άλλοτε συμπαίκτες του που κουβαλούν…άρωμα Ελλάδας και συνδέθηκαν μαζί του τα χρόνια που ανέπνεαν τον ίδιο γλυκόξινο αέρα (ως ποδοσφαιριστές) στα αποδυτήρια της Αλμερίας.

Σημειωτέων πως ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα φόρεσε τη φανέλα της Αλμερίας για εννέα συνεχόμενα χρόνια (2006-15) κι έπειτα από μια μονοετή παρουσία στην Αυστραλία (Brisbane Roar / 2015-16) επέστρεψε κι έκλεισε την καριέρα του στο ισπανικό κλαμπ.

Όσο για τους δύο άλλοτε συμπαίκτες του στην Αλμερία που έχουν ελληνικό παρελθόν;

Φαμπιάν Βάργκας

Τον Γενάρη του 2009 η Αλμερία έφερε από τη Μπόκα Τζούνιορς τον Κολομβιανό χαφ Φαμπιάν Βάργκας. Εκεί, στο προπονητικό κέντρο των Ανδαλουσιάνων, γνώρισε τον Κορόνα, τότε αρχηγό της ομάδας.

Οι δυο τους συνέθεσαν ένα ιδιαίτερο δίδυμο, με τον Ισπανό να λειτουργεί ως αγωνιστικός και ηγετικός καθοδηγητής και τον Λατινοαμερικανό να δίνει ένταση και χαρακτήρα στο κέντρο.

Δύο χρόνια αργότερα (2011) ο Βάργκας έφυγε από την Αλμερία και μετακόμισε στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ με τη φανέλα της οποίας αγωνίστηκε για 1,5 χρόνο (27 συμμετοχές – 1 γκολ).

Έλντερ Μπαρμπόσα

Ο Πορτογάλος εξτρέμ πήγε στην Αλμερία ως δανεικός από την Μπράγκα το 2013, σε μια περίοδο που ο Κορόνα είχε αναλάβει και πιο «διοικητικά» καθήκοντα, λειτουργώντας ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα αποδυτήρια και τη διοίκηση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εποχής, ο Ισπανός είχε εκτιμήσει τον επαγγελματισμό και τη νοοτροπία του Μπαρμπόσα, στοιχεία που μετέπειτα φάνηκαν και στην ΑΕΚ, όπου μεταγράφηκε το καλοκαίρι του 2014 κι έπαιξε μια διετία με την Ένωση (70 συμμετοχές – 15 γκολ – 17 ασίστ).

Ο Μπαρμπόσα εκτός από τους «κιτρινόμαυρους», έπαιξε αργότερα και στον Παναιτωλικό (36 παιχνίδια – 2 γκολ – 4 ασίστ).