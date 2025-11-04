MENU
Με Τζίμα και στόχο το 2/2 σε Λεωφόρο και Λιβαδειά η «πάνοπλη» Εθνική Ελπίδων

Ποδόσφαιρο
Ο προπονητής της Ελλάδας, Γιάννης Ταουσιάνης, κάλεσε 25 ποδοσφαιριστές ενόψει των εντός έδρας αγώνων στα προκριματικά του U21 EURO 2027 απέναντι σε Γεωργία (14/11, 17:00, «Απόστολος Νικολαΐδης») και Βόρεια Ιρλανδία (18/11, 16:00, «Λάμπρος Κατσώνης» Λειβαδιάς). Στόχος η διατήρηση στην κορυφή για την απευθείας πρόκριση στην τελική δωδεκάδα!

Αναλυτικά οι κλήσεις:

Τερματοφύλακες: Νίκος Μπότης, Σπύρος Αγγελίδης, Δημήτρης Μοναστηρλής.

Αμυντικοί: Αλέξιος Καλογερόπουλος, Χρήστος Αλεξίου, Γιώργος Κάτρης, Δημήτρης Κεραμίτσης, Κωνσταντίνος Κωστούλας, Αθανάσιος Κουτσογούλας, Ταξιάρχης Φίλων, Νόα Άλλεν.

Μέσοι: Σωτήρης Κοντούρης, Βαγγέλης Νικολάου, Δημήτρης Καλοσκάμης, Κωνσταντίνος Γκούμας, Γιάννης Αποστολάκης, Αντριάνο Μπρέγκου.

Επιθετικοί: Γιώργος Κούτσιας, Δημήτρης Ράλλης, Στέφανος Τζίμας, Αντώνης Παπακανέλλος, Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιάννης Θεοδοσουλάκης, Σταύρος Πνευμονίδης, Λάμπρος Σμυρλής.

