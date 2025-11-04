Άρης: Προπονήθηκαν οι Διούδης και Φρίντεκ ενόψει Αστέρα

Οι Μάρτιν Φρίντεκ και Σωκράτης Διούδης επέστρεψαν στις προπονήσεις, με τον δεύτερο να ακολουθεί μέρος του προγράμματος και όλα δείχνουν πως θα είναι διαθέσιμοι για το παιχνίδι του Άρη απέναντι στον Αστέρα Aktor.

Αντίθετα, εκτός παραμένουν οι Φαμπιάνο, Μεντίλ, Δώνης και Μισεουί που έκαναν ατομικό και θεραπεία.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Μετά το ρεπό της Δευτέρας, επιστροφή σήμερα στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Άρη ενόψει του αγώνα με τον Αστέρα Aktor στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (09/11, 15:00), στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League.

Η προπόνηση της Τρίτης, που ήταν πρωινή και έγινε στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και συνεχίστηκε με παιχνίδια διατήρησης μπάλας και ασκήσεις επιθετικής ανάπτυξης.

Ο Μάρτιν Φρίντεκ προπονήθηκε κανονικά, ο Σωκράτης Διούδης ακολούθησε μέρος του προγράμματος, οι Φαμπιάνο Λέισμαν και Χαμζά Μεντίλ έκαναν ατομικό, ενώ οι Τάσος Δώνης και Γκαμπριέλ Μισεουί συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας.

Αύριο, Τετάρτη, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα προπονηθούν -και πάλι- το πρωί στο «Δασυγένειο».