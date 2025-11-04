Χάαλαντ: «Μακριά από το επίπεδο Μέσι και Ρονάλντο, είμαι απλώς ο Έρλινγκ»

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ χαρακτήρισε τον εαυτό του «μακριά» από το επίπεδο που έχουν φτάσει Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο, απαντώντας σε μια σύγκριση που έκανε ο προπονητής του στη Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρντιόλα.

Τα δύο γολ του Νορβηγού διεθνή επιθετικού την Κυριακή (3/11) εναντίον της Μπόρνμουθ (3-1) στην Premier League έφεραν το σύνολο των γκολ του στα 17 σε 13 αγώνες αυτή τη σεζόν, σε όλες τις διοργανώσεις.

«Είναι σαν όταν παίζεις με τον Μέσι ή τον Ρονάλντο, η επιρροή του είναι τόσο τεράστια», είχε σχολιάσει ο Γκουαρντιόλα. «Έχετε δει τα στατιστικά αυτού του τύπου; Φυσικά και είναι σε αυτό το επίπεδο. Ο Μέσι και ο Ρονάλντο το έκαναν για 15 χρόνια, αλλά είναι σε αυτό το επίπεδο», επέμεινε.

Ο Χάαλαντ, ωστόσο, μιλώντας σήμερα (4/11) σε συνέντευξη Τύπου, την παραμονή της αναμέτρησης με την Μπορούσια Ντόρτμουντ στο Champions League, απέρριψε τη σύγκριση.

«Στο επίπεδό τους; Όχι, καθόλου, μακριά από αυτό. Κανείς δεν μπορεί καν να τους πλησιάσει!» απάντησε ο 25χρονος επιθετικός, ο οποίος επέμεινε επίσης ότι δεν «σκεφτόταν» τα ρεκόρ που θα μπορούσε να «καταρρίψει», ιδιαίτερα το ρεκόρ των 260 γκολ του Άλαν Σίρερ στην Premier League:

«Προσπαθώ να βοηθάω την ομάδα να κερδίζει αγώνες, αυτή είναι η δουλειά μου και η μόνη μου ανησυχία. Ξέρω ότι είναι βαρετό και θα θέλατε να πω το αντίθετο, αλλά δεν είναι έτσι», είπε γελώντας.

Ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα τόνισε ο Γκουαρντιόλα λίγα λεπτά νωρίτερα απαντώντας σε μια ερώτηση σχετικά με την προσωπικότητα του Νορβηγού, ο οποίος πρόσφατα έγινε ένας από τους αρχηγούς της ομάδας:

«Είναι δύσκολο να βρεις έναν πραγματικά παίκτη παγκόσμιας κλάσης που είναι απίστευτα ταπεινός και σκέφτεται τι είναι καλύτερο για την ομάδα. Και ο Έρλινγκ είναι έτσι», είπε ο Ισπανός προπονητής. «Ήταν έκπληξη. Συνήθως, ένας επιθετικός σκέφτεται μόνο να σκοράρει, να σκοράρει και να σκοράρει».

Το να έχεις αυτή τη στάση, «είναι απολύτως φυσιολογικό», απάντησε αργότερα ο Έρλινγκ Χάαλαντ. «Δεν θα έπρεπε να πιστεύω ότι είμαι κάποιος επειδή σκοράρω γκολ, είναι τόσο απλό. Είμαι απλώς ο Έρλινγκ, αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ».