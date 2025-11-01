Τέταρτος πρώην «πράσινος» που σκοράρει φέτος κόντρα στον Παναθηναϊκό ο Λάμπρου

Οι «πράσινοι» συνηθίζουν να δέχονται γκολ από ποδοσφαιριστές που άνηκαν στο παρελθόν στο δυναμικό τους και αποχώρησαν, με τον Λάζαρο Λάμπρου να προσφέρεται σήμερα στην σχετική λίστα.
Η αρχή έγινε στο ματς με τον Λεβαδειακό, όπου ο Μπένιαμιν Βέρμπιτς σκόραρε στην Λεωφόρο και διαμόρφωσε το τελικό 1-1, στερώντας από το «Τριφύλλι» δύο βαθμούς.
Στο Πανθεσσαλικό και στο παιχνίδι με την Κηφισιά, ο Παντελίδης (που από το επόμενο καλοκαίρι θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού) σκόραρε κόντρα στην ομάδα από τις Ακαδημίες της οποίας αναδείχθηκε, κάνοντας το 3-2 και χαρίζοντας το τεράστιο τρίποντο στον σύλλογο των βορείων προαστίων.
Ακολούθησε ο Τάσος Δώνης, ένας ακόμα ποδοσφαιριστής που ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομών του «Τριφυλλιού», ο οποίος ισοφάρισε σε 1-1 για τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης».
Σήμερα, ξανά στο Πανθεσσαλικό, ο Λάζαρος Λάμπρου βρήκε δίχτυα στην πρώτη επίσκεψη του Βόλου στα καρέ του Ντραγκόφσκι, με τον ίδιο μάλιστα να μην πανηγυρίζει το γκολ του, σεβόμενος το παρελθόν που έχει στον Παναθηναϊκό.