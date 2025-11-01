Τέταρτος πρώην «πράσινος» που σκοράρει φέτος κόντρα στον Παναθηναϊκό ο Λάμπρου

Ο Λάζαρος Λάμπρου έγινε ο τέταρτος πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού που σκόραρε κατά των «πράσινων» την φετινή σεζόν.

Οι «πράσινοι» συνηθίζουν να δέχονται γκολ από ποδοσφαιριστές που άνηκαν στο παρελθόν στο δυναμικό τους και αποχώρησαν, με τον Λάζαρο Λάμπρου να προσφέρεται σήμερα στην σχετική λίστα.

Η αρχή έγινε στο ματς με τον Λεβαδειακό, όπου ο Μπένιαμιν Βέρμπιτς σκόραρε στην Λεωφόρο και διαμόρφωσε το τελικό 1-1, στερώντας από το «Τριφύλλι» δύο βαθμούς.

Στο Πανθεσσαλικό και στο παιχνίδι με την Κηφισιά, ο Παντελίδης (που από το επόμενο καλοκαίρι θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού) σκόραρε κόντρα στην ομάδα από τις Ακαδημίες της οποίας αναδείχθηκε, κάνοντας το 3-2 και χαρίζοντας το τεράστιο τρίποντο στον σύλλογο των βορείων προαστίων.

Ακολούθησε ο Τάσος Δώνης, ένας ακόμα ποδοσφαιριστής που ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομών του «Τριφυλλιού», ο οποίος ισοφάρισε σε 1-1 για τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης».

Σήμερα, ξανά στο Πανθεσσαλικό, ο Λάζαρος Λάμπρου βρήκε δίχτυα στην πρώτη επίσκεψη του Βόλου στα καρέ του Ντραγκόφσκι, με τον ίδιο μάλιστα να μην πανηγυρίζει το γκολ του, σεβόμενος το παρελθόν που έχει στον Παναθηναϊκό.