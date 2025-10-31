Σιμεόνε: «Εξαιρετικό έργο ο Αλμέιδα σε όποια ομάδα και αν εργάστηκε»

Δυο καλοί «παλιόφιλοι» από την Αργεντινή θα διασταυρώσουν τα... ξίφη τους το Σάββατο (1/11, 17:15) στο «Μετροπολιτάνο» για την 11η αγωνιστική της La Liga.

Ατλέτικο Μαδρίτης εναντίον Σεβίλλης και Ντιέγκο Σιμεόνε κόντρα στον Ματίας Αλμέιδα αύριο το απόγευμα, με τον «Τσόλο» να αποθεώνει τον «Πελάδο». Οι δυο τους κατέκτησαν το πρωτάθλημα Ιταλίας και το Super Cup Ευρώπης με τη φανέλα της Λάτσιο τη σεζόν 1999-2000, ενώ ήταν συγκάτοικοι για 6 χρόνια στις αποστολές της Αργεντινής.

Λίγες ώρες πριν από το αντάμωμά τους, ο προπονητής των «ροχιμπλάνκος» δήλωσε, χαρακτηριστικά, για τον μάνατζερ των Ανδαλουσιανών και πρώην της ΑΕΚ:

«Είναι φίλος μου και πολύ συμπαθής. Είχαμε μια εξαιρετική σχέση στην εθνική ομάδα της Αργεντινής και στη Λάτσιο. Έκανε τρομερή δουλειά όπου κι αν πήγε και το αξίζει. Η Σεβίλλη αγωνίζεται με τον τρόπο που θέλει ο Αλμέιδα. Είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στη La Liga σε ό,τι αφορά το πρέσινγκ. Μια αντανάκλαση του προπονητή τους».