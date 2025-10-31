Σιμεόνε: «Έκανε εξαιρετική δουλειά όπου κι αν πήγε ο Αλμέιδα»

Με θερμά λόγια μίλησε για τον Ματίας Αλμέιδα ο Ντιέγκο Σιμεόνε, στο πλαίσιο του σαββατιάτικου αγώνα αγώνα Ατλέτικο-Σεβίλλη.

Ο Αργεντινός τεχνικός των Μαδριλένων και συμπατριώτης του Πελάδο, ανέφερε πως ο Αλμέιδα παρουσίασε εξαιρετικό έργο που κι αν δούλεψε, ενώ επισήμανε πως η Σεβίλλη παίζει με τον τρόπο του προπονητή της.



«Είναι φίλος μου και πολύ συμπαθής ο Αλμέιδα. Είχαμε μια εξαιρετική σχέση στην εθνική ομάδα της Αργεντινής και στη Λάτσιο. Έκανε τρομερή δουλειά όπου κι αν πήγε και το αξίζει.

Η Σεβίλλη αγωνίζεται με τον τρόπο που θέλει ο Αλμέιδα. Είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στη La Liga σε ό,τι αφορά το πρέσινγκ. Μια αντανάκλαση του προπονητή τους», τόνισε μεταξύ άλλων ο Σιμεόνε.