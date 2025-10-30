Έπαιξε με την ομάδα ποδοσφαίρου ακρωτηριασμένων του Παναθηναϊκού ο Νίνης (pics)

Ο Σωτήρης Νίνης φόρεσε ξανά την πράσινη φανέλα, προπονήθηκε και έπαιξε μαζί με την ομάδα ακρωτηριασμένων του «Τριφυλλιού», σε μια πολύ όμορφη κίνηση.

Ο παλαίμαχος άσος δεν ξεχνά τον σύλλογο της καρδιάς του και προχώρησε σε μια σπουδαία κίνηση, κάνοντας προπόνηση και παίζοντας μαζί με την ομάδα ποδοσφαίρου ακρωτηριασμένων του «Τριφυλλιού».

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού φωτογραφήθηκαν μαζί του, ενώ τον βράβευσαν και με τιμητική πλακέτα.

Η ενημέρωση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού:

«Ο Σωτήρης Νίνης προπονήθηκε και έπαιξε με την ομάδα ποδοσφαίρου ακρωτηριασμένων του «τριφυλλιού» δείχνοντας τη στήριξη του προς το συγκεκριμένο τμήμα του Συλλόγου.

Έναν ξεχωριστό καλεσμένο είχε η χτεσινοβραδινή προπόνηση του τμήματος ποδοσφαίρου ακρωτηριασμένων του Παναθηναϊκού.

Ο «Ελ Νίνιο» φόρεσε και πάλι την αγαπημένη του πράσινη φανέλα στο γήπεδο του Ρουφ και είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί με την ομάδα του «τριφυλλιού».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο άλλοτε άσος του «τριφυλλιού» τιμήθηκε με πλακέτα από τον κόουτς Σωτήρη Μαυρομίχαλο και τους «λεβέντες με καρδιά» του τμήματος ποδοσφαίρου ακρωτηριασμένων.

Η «πράσινη» χτεσινή προπόνηση έμεινε… χαραγμένη βαθιά στην καρδιά σε όσους συμμετείχαν και ο Σωτήρης Νίνης έγινε ένας ακόμα legend του Παναθηναϊκού που στέκεται δίπλα στα τμήματα ΑμεΑ του Συλλόγου.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού αγωνίστηκαν μαζί του, φωτογραφήθηκαν και θυμήθηκαν τις μεγάλες στιγμές του».