Μλαντένοβιτς: Κάθε του γκολ με τον Παναθηναϊκό και ένα έργο τέχνης! (vids)

Ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς μετρά μόλις 5 γκολ με την φανέλα του Παναθηναϊκού, αλλά είναι όλα τους αριστουργήματα.

Ο Σέρβος μπακ εντάχθηκε στο «Τριφύλλι» το καλοκαίρι του 2023, έβγαλε την περσινή σεζόν σχεδόν μόνος του στο αριστερό άκρο της άμυνας και φέτος έχει χάσει στα περισσότερα παιχνίδια την θέση του βασικού από τον Γιώργο Κυριακόπουλο.

Χτες πάντως ήταν στην ενδεκάδα για το ματς Κυπέλλου με τον Ατρόμητο και διαμόρφωσε το τελικό 1-2 με μια υπέροχη λόμπα, φτάνοντας έτσι τα 5 γκολ με την πράσινη φανέλα. Αριθμός ικανοποιητικός για μπακ. Αλλά το εντυπωσιακό δεν είναι το πόσα γκολ έχει βάλει. Είναι η ομορφιά τους!

Από το πρώτο του τέρμα με τον Παναθηναϊκό, στην Λαμία, μέχρι και το χτεσινό στο Περιστέρι, ο Μλαντένοβιτς μας έχει αφήσει 5 φορές με το στόμα ανοιχτό με τις εμπνεύσεις του. Τελειώματα στο «παραθυράκι», πλασέ με το «κακό» του πόδι αλλά και δύο φοβερές «λόμπες», μία με το πόδι και μία με το κεφάλι. Τι να πρωτοδιαλέξει κανείς;

Θυμηθείτε τα γκολ του Μλαντένοβιτς με την πράσινη φανέλα:

Απέναντι στην Λαμία (1:20):

Απέναντι στον Ατρόμητο (4:55):

Απέναντι στην Βίκινγκουρ (2:45):

Απέναντι στον Ολυμπιακό (2:00):

Απέναντι στον Ατρόμητο (3:37):