Ρομπίνιο: Η πρώτη του τοποθέτηση μέσα από τη φυλακή – «Ζω όπως όλοι οι κρατούμενοι»

Ένα χρόνο μετά την καταδίκη του, ο άλλοτε αστέρας του ποδοσφαίρου, Ρομπίνιο, μίλησε για πρώτη φορά από το κελί του στις φυλακές της Βραζιλίας, περιγράφοντας την καθημερινότητά του και τη στάση του απέναντι στην κατάσταση που βιώνει.

Ο Ρομπίνιο εκτίει ποινή εννέα ετών για τη συμμετοχή του σε ομαδικό βιασμό μιας γυναίκας από την Αλβανία το 2013, σε νυχτερινό μαγαζί του Μιλάνου — υπόθεση που είχε προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις και δικαστικές διαμάχες επί σειρά ετών.

Σήμερα βρίσκεται έγκλειστος στο σωφρονιστικό ίδρυμα Tremembé στο Σάο Πάολο, μια φυλακή γνωστή για τη φιλοξενία κρατουμένων με υψηλό προφίλ ή ατόμων που θεωρούνται ευάλωτα σε άλλες εγκαταστάσεις. Εκεί, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής ζει ανάμεσα σε περίπου 430 συγκρατούμενους, σε κελιά που κυμαίνονται από 9 έως 15 τετραγωνικά μέτρα και στεγάζουν έως και έξι άτομα.

Η νομική του ομάδα εξακολουθεί να προσπαθεί να ανατρέψει την ποινή, επιμένοντας σε προσφυγές και αγωγές που παραμένουν ακόμη σε εκκρεμότητα. Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι η απόφαση της ιταλικής δικαιοσύνης δεν θα έπρεπε να υπερισχύει της βραζιλιάνικης νομοθεσίας.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο Ταουμπατέ, οργανισμό που προωθεί την κοινωνική επανένταξη πρώην κρατουμένων, ο Ρομπίνιο τόνισε ότι δεν απολαμβάνει καμία ιδιαίτερη μεταχείριση πίσω από τα κάγκελα.

Το φαγητό, η ώρα που κοιμάμαι, όλα είναι τα ίδια με τους άλλους μαθητές που έχουν αναμορφωθεί. Δεν έχω φάει ποτέ διαφορετικό φαγητό, δεν είχα ποτέ διαφορετική μεταχείριση. Όταν δουλεύω, κάνω τα πάντα εδώ, κάτι που είναι επίσης δυνατό για όλους τους άλλους μαθητές που έχουν αναμορφωθεί. Όταν θέλουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, είμαστε ελεύθεροι όταν δεν έχουμε δουλειά την Κυριακή», είπε.

Στη συνέντευξή του, ο Ρομπίνιο ανέφερε επίσης ότι συνήθως δέχεται τη γυναίκα και τα παιδιά του τις ημέρες επισκέψεων, τα Σάββατα ή τις Κυριακές. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επισκέψεις του 17χρονου Ρόμπσον Τζούνιορ, του μεγαλύτερου γιου του, είναι λιγότερο συχνές λόγω της ρουτίνας του ως παίκτης της Σάντος, εντάχθηκε στις ομάδες νέων του συλλόγου της Μπαϊξάδα το 2022 και έκανε το ντεμπούτο του με την επαγγελματική ομάδα τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους.

«Όταν η γυναίκα μου δεν έρχεται μόνη της, έρχεται με τα παιδιά μου. Ο μεγαλύτερος παίζει και οι δύο μικρότεροι μπορούν να έρθουν. Η επίσκεψη είναι η ίδια και η μεταχείριση είναι η ίδια για όλους», τόνισε χαρακτηριστικά ο Βραζιλιάνος.

«Τα ψέματα που έχουν βγει. Οπως για παράδειγμα ότι έχω ψυχολογικό πρόβλημα. Δεν είχα ποτέ κάτι τέτοιο, δεν χρειάστηκε ποτέ να πάρω φάρμακα, δόξα τω Θεώ. Παρά τη δυσκολία του να βρίσκομαι σε σωφρονιστικό κατάστημα, είναι φυσιολογικό, αλλά δόξα τω Θεώ είχα πάντα καλό μυαλό και κάνω ό,τι μπορούν να κάνουν όλοι οι άνθρωποι που έχουν αναμορφωθεί. Εδώ, οι φρουροί έχουν τον έλεγχο, όπως σας είπα, και εμείς, αναμορφωμένοι, απλώς υπακούμε», πρόσθεσε.