Η ΑΕΚ είχε γνωστοποιήσει πριν την έναρξη της League Phase ότι θέλει VAR σε όλα τα παιχνίδια της

Η Ένωση αποφάσισε να καλύψει τα έξοδα του VAR και στην αναμέτρηση με την Ηλιούπολη για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Η ΑΕΚ είχε γνωστοποιήσει πριν την έναρξη της League Phase του Κυπέλλου ότι θέλει VAR σε όλα τα παιχνίδια της

Με VAR θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας Κυπέλλου της ΑΕΚ με την Ηλιούπολη καθώς η Ένωση θα καλύψει τα έξοδα για την τοποθέτηση και λειτουργία του.

Είναι κάτι που η Ένωση είχε ξεκαθαρίσει από την έναρξη της League Phase του Κυπέλλου. Από τη στιγμή που η ΕΠΟ δεν καλύπτει τα έξοδα για το VAR, η ΑΕΚ είχε τονίσει, πριν ξεκινήσουν οι αγώνες της συγκεκριμένης φάσης, ότι θα πληρώσει αυτή για να υπάρχει τεχνολογία στα ματς.

Το ξεκαθάρισε από την αρχή κι έγινε προσπάθεια να υπάρχει VAR και στο ματς με το Αιγάλεω. Δεν κατέστη όμως δυνατό να τοποθετηθεί η… τεχνολογία να τοποθετηθεί εγκαίρως. Η ΑΕΚ όμως είχε κάνει ξεκάθαρη τη θέση της από την αρχή και είχε γνωστοποιήσει πριν την έναρξη της League Phase του Κυπέλλου ότι θέλει VAR σε όλα τα παιχνίδια της…