Σισέ και Λέτο δεν έκρυψαν την χαρά τους για την έλευση Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό (pic)

Τζιμπρίλ Σισέ και Σεμπάστιαν Λέτο δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους από την έλευση του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό.

Πρόκειται για δύο από τους πιο αγαπητούς ξένους παίκτες που φόρεσαν ποτέ την πράσινη φανέλα. Κατέκτησαν μαζί ένα νταμπλ, «διέλυσαν» κάθε αντίπαλη άμυνα, λάτρεψαν τον κόσμο και δεν έκρυψαν ποτέ την αγάπη τους για τον σύλλογο.

Τζιμπρίλ Σισέ και Σεμπάστιαν Λέτο λοιπόν δεν δίστασαν να εκφράσουν την χαρά τους για την έναρξη της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ, με τους δύο παλαίμαχους άσους να έχουν περάσει μάλιστα και από την Λίβερπουλ.

Παράλληλα, το δικό του σχόλιο στην ανάρτηση της «πράσινης» ΠΑΕ έκανε και ο Λουκ Στιλ, πρώην τερματοφύλακας της ομάδας, που επίσης εκφράζει σε κάθε ευκαιρία την αγάπη του για το «Τριφύλλι».

Δείτε τα σχόλιά τους: