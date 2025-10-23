Μετά το τρελό comeback κόντρα στον Παναθηναϊκό, η Γκο Αχέντ Ιγκλς πήρε με ανατροπή και το σκαλπ της Άστον Βίλα (2-1). Έκαναν το 3x3 Λιόν και Μπράγκα.

Τη μία έκπληξη μετά την άλλη κάνει η Γκο Αχέντ Ιγκλς, αφού μετά το 1-2 στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό, επιβλήθηκε με ανατροπή και της Άστον Βίλα. Στη 10η θέση έπειτα από 3 αγωνιστικές στην League Phase οι Ολλανδοί, πρώτη ήττα για τους Άγγλους που είναι επίσης στους 6 βαθμούς.

Το ματς ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για την ομάδα του Ουνάι Έμερι καθώς στο 4’ ο Γκεσάν έκανε από κοντά το 0-1. Η συνέχεια όμως δεν ήταν το ίδιο καλή για το αγγλικό club, καθώς οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 42’ με τον Μάτις Σουρί. Νωρίς στην επανάληψη, οι Ολλανδοί γύρισαν το ματς καθώς στο 61’ ο Ματς Ντέχιλ έκανε το 2-1. Για καλή τύχη της Γκο Αχέντ Ιγκλς, αυτό παρέμεινε μέχρι το φινάλε αφού στο 79’ ο Μπουεντία αστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι.

Με νίκες συνέχισε η Λιόν, η οποία επικράτησε ελεγχόμενα εντός έδρας της Βασιλείας. Το σκορ άνοιξε μόλις στο 3’ ο Τολισό από κοντά και στο 90’ ο Μορέιρα διαμόρφωσε το τελικό 2-0. Με το ίδιο σκορ επιβλήθηκε του Ερυθρού Αστέρα η Μπράγκα με τους Φραν Ναβάρο και Ντόργκελες να βρίσκουν δίχτυα. Είναι οι μοναδικές δύο με 3x3 και βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα

Γκενκ-Μπέτις 0-0

Γκο Aχέντ Ιγκλς - Άστον Βίλα 2-1

(42' Σουράι, 61' Ντέιλ - 4' Γκουσάν)

Λιόν - Βασιλεία 2-0

(3' Τολισό, 90' Μορέιρα)

Μπράγκα - Ερυθρός Αστέρας 2-0

(22' Φραν Ναβάρο, 72' Ντόργκελες)

Μπραν - Ρέιντζερς 3-0

(40' Κόρνβιγκ, 55' Σόρενσεν, 79' Χολμ)

Ζάλτσμπουργκ - Φερεντσβάρος 2-3

(13' Μπαϊντού, 72' Βέρτεσεν - 50' Βάργκα, 56' Ζαχαρίασεν, 58' Ντέλε)

Στεάουα Βουκουρεστίου - Μπολόνια 1-2

(54' Μπιρλιγκέα - 9' Όντγκααρντ, 12' Νταλίνγκα)

Φενέρμπαχτσε - Στουτγκάρδη 1-0

(34' πεν. Ακτούρκογλου)