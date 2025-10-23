Κόντε σε «κόντρα» με τη διοίκηση της Νάπολι: «Χάθηκε η ισορροπία με τόσες μεταγραφές!»  

Η βαριά ήττα με 6-0 από την Αϊντχόφεν φαίνεται πως άνοιξε ρήγμα στη σχέση του Αντόνιο Κόντε με τη διοίκηση της Νάπολι, με τον Ιταλό τεχνικό να αφήνει σαφείς αιχμές για τον καλοκαιρινό μεταγραφικό σχεδιασμό.

Οι πρωταθλητές Ιταλίας υπέστησαν ιστορικό διασυρμό στην Ολλανδία, λίγες μόλις μέρες μετά την ήττα από την Τορίνο στη Serie A, γνωρίζοντας νέο σοβαρό πλήγμα, αυτή τη φορά στο Champions League. Ο Αντόνιο Κόντε, εμφανώς εκνευρισμένος, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του:

«Πήραμε εννέα ποδοσφαιριστές το καλοκαίρι, είναι πάρα πολλοί. Χάσαμε την ισορροπία μας. Είχα προειδοποιήσει ότι η χρονιά θα είναι δύσκολη. Πρέπει να βάλουμε κάποια πράγματα σε τάξη.



Να μιλάμε λιγότερο και να δουλεύουμε περισσότερο. Δεν χρειάζεται πανικός, αλλά όλοι, παλιοί και νέοι, πρέπει να κάνουν το step-up».