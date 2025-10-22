Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE «Τούμπα» την Καραμπάγκ η Μπιλμπάο με γκολάρα Ναβάρο! (vid) 22-10-2025 21:30 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Athletic Club de Bilbao Qarabağ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 70' η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε πέρασε μπροστά, με 2-1 κόντρα στην Καραμπάγκ, χάρη στο «παρθενικό» γκολ στο Champions League του 23χρονου Ισπανού επιθετικού έπειτα από νέα δημιουργία του Μπερενγκέρ. Τεστ IQ: Θα λύσεις τον γρίφο με το άλογο που δείχνει εάν έχεις δείκτη νοημοσύνης 130; menshouse.gr Τι ετοιμάζει αύριο με τον Ταμπόρδα ο Κόντης menshouse.gr Για να αναστήσει την τηλεθέαση του ΣΚΑΪ: Η σειρά του Αλέξανδρου Τσουβέλα έρχεται στην prime time και αναμένεται να σαρώσει dailymedia.gr Γεωργία Μπίκα: Τι της αναγνώρισε το δικαστήριο στην απόφασή του instanews.gr Κατερίνα Μουτσάτσου: Το sex symbol των '90s έκλεισε τα 53 και παραμένει θεά (Pics) dailymedia.gr Μετά την Κύπρο: Ο επικεφαλής του κόμματος του Φειδία στην Ελλάδα instanews.gr Σχεδόν 10.000 το μήνα χωρίς πτυχίο: Η πρόβλεψη της Nvidia για το επάγγελμα που στην Ελλάδα θεωρούσαν «δεύτερης κατηγορίας» menshouse.gr Αυτό που δεν κατάλαβε ποτέ ο Γιάννης Παπαδημητρίου… menshouse.gr «Τούμπα» την Καραμπάγκ η Μπιλμπάο με γκολάρα Ναβάρο! (vid) SHARE