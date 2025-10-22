«Τούμπα» την Καραμπάγκ η Μπιλμπάο με γκολάρα Ναβάρο! (vid)

Στο 70' η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε πέρασε μπροστά, με 2-1 κόντρα στην Καραμπάγκ, χάρη στο «παρθενικό» γκολ στο Champions League του 23χρονου Ισπανού επιθετικού έπειτα από νέα δημιουργία του Μπερενγκέρ.