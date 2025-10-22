Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE «Κόλλησε» η άμυνα της Καραμπάγκ, ισοφαρίζει η Αθλέτικ Μπιλμπάο (vid) 22-10-2025 20:45 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Athletic Club de Bilbao Qarabağ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Πάνω που έχασε με τραυματισμό τον Ινιάκι Γουίλιαμς (38'), η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε ισοφάρισε σε 1-1 χάρη στον Γκουρουθέτα στο 40'. Τι ετοιμάζει αύριο με τον Ταμπόρδα ο Κόντης menshouse.gr Eurovision 2026 με Ζόζεφιν dailymedia.gr Βρες τον παίκτη: Εάν θυμηθείς χωρίς βοήθεια τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟ στη φωτό, τότε είσαι εγκυκλοπαίδεια menshouse.gr Με αεροπλάνα και βαπόρια: Πώς γεννήθηκε το Ζεϊμπέκικο του Σαββόπουλου με την Μπέλλου που πέρασε στην αθανασία menshouse.gr «Δεν ήταν τόσο ξαφνικά»: Τη μέρα της διάγνωσης ο Νιόνιος παραμέρισε τη σκιά της αρρώστιας instanews.gr Η ερωτική σκηνή στις «Σέρρες» του Καπουτζίδη που αποδεικνύει ότι η ελληνική tv ωρίμασε dailymedia.gr Με κατσίκα και καυτές πέτρες: Το extreme φαγητό της Μογγολίας που εντυπωσίασε τον Ευτύχη Μπλέτσα menshouse.gr 26,6%: Η έκπληξη με τον Αντώνη Σαμαρά instanews.gr «Κόλλησε» η άμυνα της Καραμπάγκ, ισοφαρίζει η Αθλέτικ Μπιλμπάο (vid) SHARE