Οριστικό: Στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ ο Λιούμπισιτς αντί του Ζίνι - Το σκεπτικό Νίκολιτς

Οριστικοποιήθηκε η αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ με τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς να παίρνει τη θέση του τραυματία Ζίνι με τον Αυστριακοκροάτη μέσο να τίθεται στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς άμεσα, αρχής γενομένης από τον αγώνα της Πέμπτης με την Αμπερντίν.

Όπως είχατε διαβάσει από χθες, στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο βρίσκονταν υπό σκέψη της συγκεκριμένης αλλαγής, με την Ένωση εν τέλει να καταθέτει επίσημο αίτημα στην UEFA η οποία, αφού εξέτασε την περίπτωση, το έκανε δεκτό καθώς υπήρχαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Η εφαρμογή της αλλαγής στη λίστα είναι άμεση και αυτό σημαίνει πως ο ποδοσφαιριστής υπολογίζεται κανονικά για το παιχνίδι της Πέμπτης κόντρα στους Σκωτσέζους.

Από εκεί και πέρα πρέπει να αναφέρουμε πως, το ότι ο Μάρκο Νίκολιτς επιλέγει τον «Λιούμπι», έχει τη δική του εξήγηση. Ο 26χρονος μέσος, παρ' ότι το προηγούμενο διάστημα δεν βρισκόταν στις επιλογές του Νίκολιτς και αγωνίστηκε μόνο στον αγώνα Κυπέλλου με το Αιγάλεω, έδειξε καλή νοοτροπία, έβγαλε καλό πρόσωπο στις προπονήσεις και προφανώς αυτό ικανοποίησε τον Νίκολιτς. Ο οποίος Νίκολιτς, πρέπει να πούμε, πως δεν έχει σταματήσει να πιστεύει στις ικανότητες του Λιούμπισιτς. Μην ξεχνάμε πως τόσο κατά την περίοδο της προετοιμασίας όσο και στα πρώτα παιχνίδια, ο Σέρβος τεχνικός είχε δείξει πως υπολόγιζε για το βασικό rotation τον ποδοσφαιριστή και του έδινε αρκετό χρόνο και ευκαιρίες παρ' ότι η αλήθεια είναι, πως η απόδοση του Λιούμπισιτς κινούνταν σε χαμηλά επίπεδα.

Ο Αυστριακοκροάτης μέσος, που θυμίζουμε πως αποτελεί μια μεγάλη επένδυση για την ΑΕΚ καθώς η μεταγραφή του είχε κοστίσει περίπου 4 εκ. ευρώ από την Ντινάμο Ζάγκρεμπ τον Γενάρη του 2024, δείχνει λοιπόν το τελευταίο διάστημα στις προπονήσεις ένα καλό πρόσωπο και μια διάθεση να κάνει το δικό του... come back. Παράλληλα στο πλευρό του, έχει όχι μόνον τον Νίκολιτς, αλλά και όλον τον οργανισμό να τον στηρίζει και μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει ανταμείβεται με την είσοδο του στην ευρωπαϊκή λίστα αντί του Ζίνι. Με την αλλαγή αυτή να σφραγίζεται σημερα και επίσημα.

Να σημειωθεί πως ο Ζίνι δεν επιστρέφει αυτόματα στη λίστα όταν, με το καλό, ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Η ΑΕΚ θα έχει το δικαίωμα να αποφασίσει η ίδια αν θα τον επαναφέρει στη λίστα ή αν θα κρατήσει τον αντικαταστάτη του, σε αυτή. Επίσης όταν η ΑΕΚ αποφασίσει να επαναφέρει τον Ζίνι στη λίστα της, θα μπορεί να το κάνει μέχρι και 24ώρες πριν το πρώτο ματς που θα είναι εκ νέου διαθέσιμος.