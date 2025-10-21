Νέο χτύπημα Πιερικού για διαιτητή και... Λούβρο: «Ήθελες να γίνεις viral προφανώς έτσι;»

Με νέα ανακοίνωσή του ο Πιερικός καταφέρεται ενάντια στον διαιτητή Τσάνη για τον αγώνα με την ΑΕ Αλεξάνδρειας.

Μετά την πρώτη ανακοίνωσή της όπου η ομάδα της Κατερίνης έστελνε... μήνυμα στις γαλλικές αρχές για τη ληστεία στον Λούβρο, προχώρησε και σε νέα όπου επιτίθεται ξανά στον διαιτητή Τσάνη, καλώντας τον να παραιτηθεί άμεσα για τις αποφάσεις του στην εντός έδρας ήττα από την ΑΕ Αλεξάνδρειας (0-2).

Αναλυτικά η νέα ανακοίνωση:

Τσάνη, ήθελες να γίνεις viral προφανώς έτσι;

Τα κατάφερες, έμαθε όλη η χώρα για τα… κατορθώματα σου!

Αν έχεις λίγη αξιοπρέπεια και φιλότιμο θα πρέπει να παραιτηθείς άμεσα.

Και μη στεναχωριέσαι, τα όργανα και το σύστημα θα βρουν νέα «εργαλεία», αναλώσιμοι είστε εσύ και το συνάφι σου.