MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Βέργης: «Ο ηγετικός Ζίβκοβιτς είναι ο νέος Βιεϊρίνια του ΠΑΟΚ» (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Μπορεί ο Ζίφκοβιτς να γίνει ο νέος Βιεϊρίνια του ΠΑΟΚ; Ο Βασίλης Βέργης απαντά!

Δείτε όσα ανέφερε ο Βασίλης Βέργης για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς στην εκπομπή «Centerfox»:

 

 

Βέργης: «Ο ηγετικός Ζίβκοβιτς είναι ο νέος Βιεϊρίνια του ΠΑΟΚ» (vid)