Μακέντα: «Δεν αξίζουμε να είμαστε σε αυτή τη θέση»

Ο Φεντερίκο Μακέντα μιλώντας για το ισόπαλο 2-2 του Αστέρα Τρίπολης με την Κηφισιά, τόνισε ότι στους Αρκάδες δεν αξίζει η βαθμολογική θέση που βρίσκονται.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν παίξαμε καλά στο πρώτο μέτος. Στο δεύτερο αλλάξαμε, γυρίσαμε το ματς, αλλά δεν πήραμε τη νίκη. Πρέπει να βελτιωθούμε άμεσα. Δεν αξίζουμε να είμαστε σε αυτή τη θέση».

Για την αλλαγή ψυχολογίας που πρέπει να έρθει: «Πρέπει να έρθει. Όταν δεν νικάς, η ψυχολογία της ομάδας πέφτε. Έχουμε καλή ομάδα. Έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας. Πρέπει να την αλλάξουμε και να ανεβούμε στη βαθμολογία».

Για την αλλαγή στο δεύτερο μέρος: «Μένουμε πίσω στο πρώτο μέρος και μετά… τρέχουμε να το γυρίσουμε. Έχει συμβεί πολλές φορές αυτό. Πρέπει να το αλλάξουμε. Να μπαίνουμε από το πρώτο λεπτό στο παιχνίδι κι όχι στο δεύτερο ημίχρονο».