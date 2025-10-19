Με τον Ανδρέα Τετέι να κάνει σε ακόμη ένα ματς φέτος «μαγικά», μοιράζοντας δύο ασίστ και τον Παντελίδη να σκοράρει μία φορά, η Κηφισιά έμεινε όρθια στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα (2-2) και οι Αρκάδες παρέμειναν χωρίς νίκη φέτος.

Τι και αν το πρωτάθλημα σταμάτησε για τις Εθνικές; Ο Ανδρέας Τετέι, λίγες μέρες μετά το «μπαμ» του Παναθηναϊκού, συνέχισε από εκεί που είχε σταματήσει και σε ακόμη μία αναμέτρηση έκανε τα... μαγικά του. Έτσι, η Κηφισιά πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα, στο ντεμπούτο του Κρις Κόουλμαν στον πάγκο της ομάδας, με σκορ 2-2, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Παράλληλα, σε ακόμη ένα ματς σκόραρε και ο Παύλος Παντελίδης, με τον 23χρονο να ανοίγει το σκορ από ασίστ του Τετέι, ενώ το δεύτερο τέρμα της ομάδας των Βορείων Προαστίων πέτυχε ο Μουσιόλικ ξανά από ασίστ του Τετέι. Ο Κϊκο Μακέντα με τον Νίκο Καλτσά σκοραραν τα δύο γκολ των Αρκάδων.

Έτσι, η ομάδα των Βορείων Προαστίων βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας με 8 βαθμούς, ενώ οι Αρκάδες είναι στην τελευταία θέση χωρίς νίκη ακόμη στο πρωτάθλημα, με απολογισμό τρεις ισοπαλίες και τέσσερις ήττες.

«Χλιαρό» ημίχρονο και προβάδισμα η Κηφισιά

Στο μεγαλύτερο μέρος του, το πρώτο ημίχρονο κύλησε χωρίς φάσεις και με πολλές μονομαχίες στον χώρο του κέντρου. Μοναδική εξαίρεση η αρχή και το τέλος του 45λεπτου. Με τη σέντρα, η Κηφισιά είχε μεγάλη ευκαιρία, αλλά ο Άνδρέας Τετέι δεν κατάφερε να σκοράρει πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης.

Στο 45+2' ο Αστέρας είχε την ευκαιρία του να σκοράρει, αλλά ο Καστάνιο δεν κατάφερε να βρει δίχτυα με προβολή. Έτσι, στην αμέσως επόμενη φάση, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο βρήκε δίχτυα, έπειτα από ωραία ενέργεια του Τετέι. Ο 24χρονος φορ ξεμαρκαρίστηκε υπέροχα, έκανε την ασίστ στον Παύλο Παντελίδη και αυτός σκόραρε από κοντά.

Τελείως διαφορετικό ματς - Η αντεπίθεση του Αστέρα

Στο δεύτερο ημίχρονο όλα άλλαξαν. Οι δύο ομάδες φαινόταν πολύ πιο ορεξάτες, καθώς από τη μία η Κηφισιά ήθελε να «καθαρίσει» το ματς και ο Αστέρας ήταν ψυχωμένος και ήθελε να πάρει το οτιδήποτε από την αναμέτρηση.

Όπως στο πρώτο ημίχρονο, έτσι και στο δεύτερο, ο Τετέι είχε μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει, όμως τον σταμάτησε ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ίδια κατάληξη είχε ακόμη μία τρομερή ενέργεια του Τετέι στο 48ο λεπτό, με τον Έλληνα κίπερ να τον σταματά ξανά.

Κάπου εκεί, ο Αστέρας άρχισε να παίρνει μέτρα στο γήπεδο και να απειλεί περισσότερο, φτάνοντας μία ανάσα από το γκολ (48΄), όμως η κεφαλιά του Κέτου σταμάτησε στο δοκάρι. Στην αμέσως επόμενη φάση έφτασε η στιγμή των γηπεδούχων να απαντήσουν. Οι Αρκάδες κέρδισαν κόρνερ και ο Κίκο Μακέντα με πολύ ωραία κεφαλιά έκανε το 1-1 στο 49ο λεπτό.

Περισσότερα σε λίγο...

Αστέρας Τρίπολης (Κόουλμαν) Παπαδόπουλος, Άλχο, Καστάνιο, Σίπτσιτς, Πομόνης, Αλάγκμπε, Έντερ, Μούμο, Καλτσάς, Μακέντα, Εμμανουηλίδης

Κηφισιά (Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Μποτία, Ποκόρνι, Λαρουσί, Ρούμπεν, Έμπο, Παντελίδης, Πόμπο, Αντονίσε, Τεττέι

Διαιτητής: Ματσούκας

Βοηθοί: Σπυρόπουλος, Κορωνάς

4ος: Ανδριανός

VAR: Παπαπέτρου

AVAR: Κουμπαράκης