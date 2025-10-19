Τι και αν το πρωτάθλημα σταμάτησε για τις Εθνικές; Ο Ανδρέας Τετέι, λίγες μέρες μετά το «μπαμ» του Παναθηναϊκού, συνέχισε από εκεί που είχε σταματήσει και σε ακόμη μία αναμέτρηση έκανε τα... μαγικά του. Έτσι, η Κηφισιά πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα, στο ντεμπούτο του Κρις Κόουλμαν στον πάγκο της ομάδας, με σκορ 2-2, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Παράλληλα, σε ακόμη ένα ματς σκόραρε και ο Παύλος Παντελίδης, με τον 23χρονο να ανοίγει το σκορ από ασίστ του Τετέι, ενώ το δεύτερο τέρμα της ομάδας των Βορείων Προαστίων πέτυχε ο Μουσιόλικ ξανά από ασίστ του Τετέι. Ο Κϊκο Μακέντα με τον Νίκο Καλτσά σκοραραν τα δύο γκολ των Αρκάδων.
Έτσι, η ομάδα των Βορείων Προαστίων βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας με 8 βαθμούς, ενώ οι Αρκάδες είναι στην τελευταία θέση χωρίς νίκη ακόμη στο πρωτάθλημα, με απολογισμό τρεις ισοπαλίες και τέσσερις ήττες.
«Χλιαρό» ημίχρονο και προβάδισμα η Κηφισιά
Στο μεγαλύτερο μέρος του, το πρώτο ημίχρονο κύλησε χωρίς φάσεις και με πολλές μονομαχίες στον χώρο του κέντρου. Μοναδική εξαίρεση η αρχή και το τέλος του 45λεπτου. Με τη σέντρα, η Κηφισιά είχε μεγάλη ευκαιρία, αλλά ο Άνδρέας Τετέι δεν κατάφερε να σκοράρει πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης.
Στο 45+2' ο Αστέρας είχε την ευκαιρία του να σκοράρει, αλλά ο Καστάνιο δεν κατάφερε να βρει δίχτυα με προβολή. Έτσι, στην αμέσως επόμενη φάση, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο βρήκε δίχτυα, έπειτα από ωραία ενέργεια του Τετέι. Ο 24χρονος φορ ξεμαρκαρίστηκε υπέροχα, έκανε την ασίστ στον Παύλο Παντελίδη και αυτός σκόραρε από κοντά.
Τελείως διαφορετικό ματς - Η αντεπίθεση του Αστέρα
Στο δεύτερο ημίχρονο όλα άλλαξαν. Οι δύο ομάδες φαινόταν πολύ πιο ορεξάτες, καθώς από τη μία η Κηφισιά ήθελε να «καθαρίσει» το ματς και ο Αστέρας ήταν ψυχωμένος και ήθελε να πάρει το οτιδήποτε από την αναμέτρηση.
Όπως στο πρώτο ημίχρονο, έτσι και στο δεύτερο, ο Τετέι είχε μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει, όμως τον σταμάτησε ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ίδια κατάληξη είχε ακόμη μία τρομερή ενέργεια του Τετέι στο 48ο λεπτό, με τον Έλληνα κίπερ να τον σταματά ξανά.
Κάπου εκεί, ο Αστέρας άρχισε να παίρνει μέτρα στο γήπεδο και να απειλεί περισσότερο, φτάνοντας μία ανάσα από το γκολ (48΄), όμως η κεφαλιά του Κέτου σταμάτησε στο δοκάρι. Στην αμέσως επόμενη φάση έφτασε η στιγμή των γηπεδούχων να απαντήσουν. Οι Αρκάδες κέρδισαν κόρνερ και ο Κίκο Μακέντα με πολύ ωραία κεφαλιά έκανε το 1-1 στο 49ο λεπτό.
Περισσότερα σε λίγο...
Αστέρας Τρίπολης (Κόουλμαν) Παπαδόπουλος, Άλχο, Καστάνιο, Σίπτσιτς, Πομόνης, Αλάγκμπε, Έντερ, Μούμο, Καλτσάς, Μακέντα, Εμμανουηλίδης
Κηφισιά (Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Μποτία, Ποκόρνι, Λαρουσί, Ρούμπεν, Έμπο, Παντελίδης, Πόμπο, Αντονίσε, Τεττέι
Διαιτητής: Ματσούκας
Βοηθοί: Σπυρόπουλος, Κορωνάς
4ος: Ανδριανός
VAR: Παπαπέτρου
AVAR: Κουμπαράκης