Εύκολο διπλό στα Τρίκαλα για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας με 4-0 των Τρικάλων για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος με τη στήριξη 200 «αιώνια πιστών» που δημιούργησαν μια φανταστική ατμόσφαιρα.

Οι «πράσινες» μάζεψαν τους τρεις βαθμούς στο γήπεδο της Καλαμπάκας και συνεχίζουν να κερδίζουν το χαμένο έδαφος. Ανέβηκαν στην 4η θέση της βαθμολογίας με 10 βαθμούς.

Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης ο Παναθηναϊκός πέτυχε γρήγορα δύο γκολ. Το πρώτο ήρθε με εύστοχο πέναλτι από την Πούλιου (0-1) στο 7’ και λίγο αργότερα στο 11’ η Μπριάνα διπλασίασε τα τέρματα του ΠΑΟ για το 0-2 του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μισό το «τριφύλλι» είχε ευκαιρίες να ανοίξει κι άλλο το σκορ, ωστόσο κατάφερε να σκοράρει και πάλι στις καθυστερήσεις με τη Μπράντιτς (0-3) και λίγο πριν τη λήξη με τη Σιαφαρίκα για το τελικό 0-4.

Παναθηναϊκός (Κνέζεβιτς): Χατζηχαριστού, Πέιου, Κόλλια, Νάνου, Πούλιου, Ίλιτς, Μπριάνα, Ζώτου, Καλαντάντζε, Νίκολιτς και Μπράντιτς.