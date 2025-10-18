Ράσταβατς: «Κάναμε πολλά λάθη σε μικρό χρονικό διάστημα»

Ο Μίλαν Ράσταβατς μίλησε μετά την ήττα του ΟΦΗ από τον Παναιτωλικό και στάθηκε κυρίως στα πολλά λάθη της ομάδας του.

Ο τεχνικός του ΟΦΗ στάθηκε στα πολλά λάθη που έκανε η ομάδα του, ενώ εξήγησε ότι οι ποδοσφαιριστές του θα πρέπει στο εξής να είναι πολύ πιο έξυπνοι, είτε με την μπάλα στα πόδια, είτε χωρίς.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην κάμερα της Cosmote TV:

Για το ματς και το ότι για μια ακόμα φορά ο ΟΦΗ έπαιξε με παίκτη λιγότερο: «Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν καταφέραμε να είμαστε ήρεμοι και να έχουμε το ματς υπό έλεγχο. Είχαμε δύο πολύ καλές ευκαιρίες την στιγμή που είχαμε το προβάδισμα, αλλά δεν καταφέραμε να το κρατήσουμε ήρεμο. Κάναμε πολλά λάθη σε μικρό χρονικό διάστημα. Είναι πολύ δύσκολο να μείνεις ανταγωνιστικός με τόσα πολλά λάθη».

Για το αν η ομάδα του κοιτάει πλέον μπροστά για να διορθώσει όσα πρέπει: «Πρέπει να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί και πιο έξυπνοι, τόσο με όσο και χωρίς την μπάλα».