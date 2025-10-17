Βιεϊρίνια στο ντοκιμαντέρ για την ζωή του: «Ο ΠΑΟΚ για μένα είναι… τα πάντα, παθιασμένος ο οπαδός ο Σαββίδης» (vid)

Λόγια καρδιάς από τον Αντρέ Βιεϊρίνια στο ντοκιμαντέρ της ζωής του - Η αναφορά στον Ιβάν Σαββίδη και όσα ξεχώρισαν από το μοναδικό αφιέρωμα του PAOK TV!

Ξεκινώντας, αναφέρθηκε στα πρώτα βήματα του στο ποδόσφαιρο, την κατάκτηση του Euro Κ17 με την Πορτογαλία αλλά και την πρώτη γνωριμία με τον ΠΑΟΚ αλλά και την αγαπημένη σύζυγο του, Βάσω.

Ανάμεσα σε αυτούς που ξεχώρισαν, μιλώντας για τον εμβληματικό Αντρέ, ήταν οι Πέπε και Φερνάντο Σάντος, ενώ σωρεία πρώην συμπαικτών του μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τον ίδιο.

Η συνέχεια περιελάμβανε στιγμές - κλειδιά της πρώτης θητείας του στην Τούμπα, με τον Βιεϊρίνια να τονίζει χαρακτηριστικά πως δεν ήθελε καθόλου να φύγει με προορισμό την Γερμανία και την Βόλφσμπουργκ!

Δεν παρέλειψε να τοποθετηθεί για την κατάκτηση του Euro 2016, αυτή τη φορά με την ανδρική ομάδα της Πορτογαλίας, αλλά και τους ιδιαίτερα σοβαρούς τραυματισμούς της καριέρας του, με αποκορύφωμα την ανατριχιαστική στιγμή με την κόρη του στο αξέχαστο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό!

Φυσικά, την παράσταση έκλεψαν όσα είπε για την δεύτερη θητεία του στον ΠΑΟΚ... Το νταμπλ, οι κατακτήσεις των κυπέλλων, οι ευρωπαϊκές πορείες και φυσικά το πρωτάθλημα του 2024 μένουν ανεξίτηλα στη μνήμη του!

Τέλος, ξεχωριστή αναφορά έκανε και στον Ιβάν Σαββίδη:

«Από την πρώτη ημέρα που ήρθα, από την πρώτη συνάντηση που είχα μαζί του, θεωρώ ότι αρχίσαμε να αγαπιόμαστε. Καταρχάς θεωρώ ότι είμαστε ειλικρινείς ο ένας με τον άλλο.

Είναι ένας παθιασμένος οπαδός του ΠΑΟΚ, ζει καθημερινά για την ομάδα. Έχει δώσει ελπίδες, έχει δώσει χαρές σε όλον τον κόσμο του ΠΑΟΚ, είναι ένας άνθρωπος που θα μείνει στην ιστορία του ΠΑΟΚ

Με τον κύριο Σαββίδη, συμφωνούμε, διαφωνούμε, μαλώνουμε τα βρίσκουμε. Αυτό που στο τέλος της ημέρας, θα τα βρούμε πάντα είναι η αγάπη που έχουμε και οι δύο για τον ΠΑΟΚ», ήταν μερικά από τα λόγια του.

«Ο ΠΑΟΚ για μένα είναι… τα πάντα», το highlight του εξαιρετικού εγχειρήματος του PAOK TV!

Απολαύστε τον: